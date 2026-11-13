La mangosta: Neeson es fugitivo acusado en nueva película

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Más allá de que el personaje de Ryan "Fang" Flanagan, un sobreviviente de guerra lo convenciera, la razón de peso para que Liam Neeson diera el "sí" a filmarlo es que el director era su amigo y colaborador desde hace más de dos décadas.

Neeson interpreta en "La mangosta" a un hombre que de héroe se convierte en fugitivo al ser acusado de un atentado terrorista que deja consecuencias fatales y que, por supuesto, él no cometió. Sin embargo, las evidencias dicen todo lo contrario.

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Los verdaderos responsables lo eligieron a él para evitar que la atención se centre en ellos y en los planes que tienen. Flanagan sabe de dónde viene esta otra guerra que ahora enfrenta, por lo que huye de Texas en dirección al norte de Estados Unidos, en donde se encuentra la que fue su base militar y en donde están también los archivos que prueban su inocencia.La ruta de escape la recorre montado en un espectacular Mustang Shelby Cobra, que debería tener un crédito igual al del estelar del filme.El elenco también incluye a Marisa Tomei, Ving Rhames y Michael Chiklis. La cinta marca el debut como director de Mark Vanselow, quien durante más de 20 años ha sido coordinador de dobles de Liam Neeson en al menos 20 películas. Por esa larga amistad y trayectoria compartida, el actor aceptó protagonizar el proyecto para apoyar a su amigo en su salto detrás de cámaras.Dónde ver: Prime Video