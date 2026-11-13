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¿Qué ver?: "Cumbres borrascosas", el clásico renace

La película se estrena en plataformas como HBO Max, Prime Video y Apple TV.

Por El Universal

Noviembre 13, 2026 12:36 p.m.
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¿Qué ver?: Cumbres borrascosas, el clásico renace
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      La directora Emerald Fennell apuesta en su versión 2026 de "Cumbres borrascosas" por llevar el romance de los protagonistas hacia el erotismo. A diferencia de otras adaptaciones, que retratan la atracción entre Heathcliff y Catherine Earnshaw como un vínculo casi místico, Fennell explora el deseo carnal de dos jóvenes que se anhelan.


      Deseo, venganza, traición, ira y rencor atraviesan esta historia, que comienza cuando el padre de los Earnshaw lleva a Heathcliff (Jacob Elordi) a la finca familiar, Wuthering Heights, donde el muchacho se queda bajo su protección.

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      Al conocer a Catherine (Margot Robbie), hija de su benefactor, Heathcliff establece con ella una conexión que crece con el paso de los días, sin necesidad de palabras. Sin embargo, su lugar en la familia cambia inesperadamente y el joven pasa de ser un protegido a convertirse en un trabajador de la finca.
      Después, Catherine acepta casarse con el rico Edgar Linton, el vecino adinerado de la granja más cercana a su casa, eso hace que Heatcliff huya del lugar herido y lleno de despecho.
      Unos años más tarde el chico regresará convertido en un hombre joven sofisticado y poderoso que está dispuesto a cobrar venganza contra Hindley, el hermano de Catherine, y para lograr su objetivo pone en marcha un plan que ejecuta lentamente.
      La historia de la autoría de Emily Brontë y que se publicó por primera vez en diciembre de 1847, es un retrato de los convencionalismos sociales que regían Inglaterra a mediados del siglo XIX.
      Emerald Fennell también decidió centrar su versión en el romance y la ejecución del plan de Heathcliff. Sin embargo, tanto en la novela como en las 15 adaptaciones más conocidas para cine y televisión, la venganza del protagonista se extiende hasta los hijos de las familias involucradas.
      En la película actúan también Hong Chau, Shazad Lattif y Martin Clunes.
      Dónde ver: HBO Max / Prime Video / Apple TV

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