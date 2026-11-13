¿Qué ver?: "Palacio", la tragedia colombiana que llega a Netflix

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Fueron siete años los que el equipo de producción invirtió en investigar y documentarse en torno al asalto al Palacio de Justicia de Bogotá por parte de 35 guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M19), una organización guerrillera urbana colombiana.

El objetivo del comando era ejercer presión para que los magistrados de ese país realizaran un juicio al entonces presidente Belisario Betancur por traición.

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"Palacio", de ocho episodios que produjo Dynamo para Netflix, sigue el tránsito de 11 familias que enfrentan la desaparición forzosa de uno de sus integrantes esa tarde del 6 de noviembre de 1985.La serie cuenta con un aproximado de 50 testimonios de familiares desaparecidos, militares, académicos, investigadores, testigos de los hechos y periodistas, además de documentos que permiten entender mejor los hechos y sus consecuencias.Pero, aún con el sustento en el desarrollo de su guion, la producción se define como una ficción basada en hechos reales que tiene como ejes los testimonios de víctimas y de familiares de desaparecidos.Para recrear con fidelidad los pasajes más difíciles de este suceso, parte de la historia moderna de Colombia, se recreó el Palacio de Justicia a escala real en las afueras de la capital colombiana, además de que se cerró la Plaza de Bolívar durante varios días para filmar con tanques reales y poder echar mano de efectos especiales.Actúan Natalia Reyes, Camilo Amores, Andrés Castañeda, Luna Baxter, Santiago Alarcón y Robinson Díaz, entre otros.Dónde ver: Netflix