Hallan sin vida a doctora originaria de Ciudad Valles
Fue al interior de su vivienda donde ocurrió el hallazgo del cuerpo
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CIUDAD VALLES.- Una doctora que recientemente había dejado Ciudad Valles para establecer su residencia en la capital potosina fue encontrada sin vida en el interior de su domicilio. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre las causas de su fallecimiento.
Fue durante la mañana de este jueves cuando trascendió entre integrantes del sector salud la noticia del deceso de la doctora Blanca Ruth Hernández Ortiz, quien durante varios años prestó sus servicios en la clínica del ISSSTE y en el Hospital General de Ciudad Valles.
La noticia causó consternación entre sus antiguos compañeros de trabajo, quienes la recordaron como una profesionista comprometida con su labor y dedicada a la atención de sus pacientes.
Algunos de sus colegas señalaron que la médica había enfrentado situaciones complicadas de índole personal y que, incluso, había presentado denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, no proporcionaron mayores detalles sobre estos antecedentes.
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De acuerdo con la información recabada, hace apenas unos días Blanca Ruth se había trasladado a la ciudad de San Luis Potosí, donde estableció su residencia.
Fue precisamente en el interior de la vivienda que habitaba donde ocurrió el hallazgo de su cuerpo. No obstante, hasta la noche de este jueves, ninguna autoridad había emitido información oficial que permitiera esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.
Mientras tanto, a través de las redes sociales, familiares, amigos y compañeros del gremio médico han expresado mensajes de condolencias y pesar por la inesperada partida de la profesionista, quien dejó una trayectoria de servicio en instituciones de salud de Ciudad Valles.
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