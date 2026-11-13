¿Qué ver?: Valentín Elizalde: las horas que siguieron a su asesinato

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Previo a que se conmemoren los 20 años de la muerte de Valentín Elizalde se estrena por HBO Max "Valentín: la muerte del Gallo de Oro", serie documental de tres episodios.

La producción, que se puede ver desde este jueves a través de la plataforma digital, es un acercamiento a las 72 horas posteriores al asesinato del intérprete de temas como "Vete ya" ocurrido la madrugada del 25 de noviembre de 2006, al salir del palenque de la Expo Feria de Reynosa, Tamaulipas.

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Junto con Valentín, en el lugar también perdieron la vida el representante del cantante, Mario Mendoza, y el chofer de la camioneta que los transportaba, Reynaldo Ballesteros. Fausto Elizalde "El Tano", primo de "El Gallo de Oro" fue, sospechosamente, el único sobreviviente.A dos décadas del asesinato del cantante, que con tan sólo ocho años de carrera profesional es considerado ícono en el género del regional mexicano, se lanza esta investigación criminal e histórica."Valentín: la muerte del Gallo de Oro" cuenta con testimonios de exponentes musicales como el de Carín León y de comentaristas como Mónica Noguera, quienes hablan del paso de Valentín Elizalde por la música.También hablan investigadores que contemplan otras hipótesis en torno a la muerte de Valentín, como represalias por parte de grupos del crimen organizado o la revancha de un capo dolido por el amorío que el cantante pudo haber sostenido con su esposa.Habla además Fausto Elizalde, el primo sobreviviente de aquel atentado, que mantiene una posición incómoda entre la familia.Dónde ver: HBO Max