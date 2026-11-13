El nuevo junior; Julio César Chávez Jr. asegura sentirse renovado
El hijo de la leyenda mexicana retoma su carrera con apoyo de la afición y enfoque renovado.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Durante años, Julio César Chávez Jr. escuchó la misma frase cada vez que una polémica sacudía su vida: "Hazle caso a tu padre". Detrás de esas palabras, estaba la voz de millones de aficionados que veían en el Gran Campeón Mexicano no sólo a una leyenda del boxeo, sino a un hombre que conocía mejor que nadie el camino del éxito, las caídas y la forma de levantarse.
Luego de problemas que pusieron en riesgo su carrera y vida, el Hijo de la Leyenda parece haber encontrado la estabilidad que durante mucho tiempo buscó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con tres años alejado de los excesos, actividad sobre el ring y una renovada mentalidad, Chávez Jr. ha comenzado a escribir un nuevo capítulo en su historia. Ha encontrado en el boxeo una oportunidad para reconciliarse consigo mismo, su familia y la afición.
"Me he sentido bien este año. No me siento ni viejo, ni cansado, ni acabado. Después de lo que pasó con la deportación y todo ese proceso, me renové física y mentalmente. He peleado sano y ya llevo tres años limpio. Estoy disfrutando esta etapa. Quizá no han sido las peleas más grandes, pero me siento feliz con lo que he hecho", señaló, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.
El sinaloense reveló que, entre sus planes inmediatos, figura un posible enfrentamiento contra Gilberto Zurdo Ramírez.
"Disfruto lo que hago. El campeonato que tuve y el apellido Chávez me permiten tener oportunidades, y esta no ha sido la excepción. Hay opciones interesantes, como una pelea con el Zurdo Ramírez; espero que se concrete. La idea es pelear dos veces más y demostrar para qué estoy. El apoyo de la gente que cree en mí es lo que me hace echarle ganas", finalizó.
no te pierdas estas noticias
El nuevo junior; Julio César Chávez Jr. asegura sentirse renovado
El Universal
El hijo de la leyenda mexicana retoma su carrera con apoyo de la afición y enfoque renovado.
Dan más de 22 años de cárcel a hermano de "El Mencho" en EU
El Universal
La sentencia contra "Tony Montana" incluye 17 años por conspiración para distribuir narcóticos y 5 años por posesión de armas
Bukele anuncia control del estadio nacional en Puerto Príncipe
AP
El presidente Bukele exige a pandillas abandonar la zona antes de iniciar la ofensiva militar.