Acusada de matar a su "roomie" es detenida en Valles

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Una mujer que llevaba varios meses desaparecida habría sido asesinada por la persona con la que compartía domicilio. Tras las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación (PDI) capturaron a la presunta responsable, quien ahora enfrentará cargos por feminicidio.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó este viernes sobre la detención de María "N", de 35 años de edad, señalada como probable responsable de privar de la vida a su compañera de vivienda, presuntamente mediante asfixia.

El caso se remonta al pasado 21 de mayo de 2026, cuando la víctima fue vista por última vez en el fraccionamiento Lomas de San José, en Ciudad Valles. Al desconocerse su paradero, se presentó una denuncia por desaparición y se emitió una ficha de búsqueda.

Sin embargo, las investigaciones tomaron un giro trágico cuando las autoridades establecieron que la mujer se encontraba sin vida en el ejido La Pitahaya, a orillas de la carretera libre Valles-Rioverde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A partir de las diligencias realizadas, los investigadores reunieron indicios que apuntaban a que la víctima había sido asesinada por asfixia y que en los hechos estaría involucrada la mujer con quien compartía domicilio.

Con los datos de prueba obtenidos, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra María "N", misma que fue concedida por un juez y posteriormente cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación.

LEA TAMBIÉN Motociclista fallece tras impactarse contra un Spark No pudo evitar el choque sobre la carretera federal 70 Rioverde-Ciudad Valles

La detenida será presentada ante un Juez de Control, donde la Fiscalía formulará la imputación correspondiente y solicitará su vinculación a proceso por el delito de feminicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el posible móvil del crimen ni mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió.