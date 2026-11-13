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Dan más de 22 años de cárcel a hermano de "El Mencho" en EU

La sentencia contra "Tony Montana" incluye 17 años por conspiración para distribuir narcóticos y 5 años por posesión de armas

Por El Universal

Noviembre 13, 2026 12:11 p.m.
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Dan más de 22 años de cárcel a hermano de El Mencho en EU
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      Antonio Oseguera Cervantes, "Tony Montana", fue sentenciado a 22 años y medio de prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el uso de armas de fuego.

      El hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", abatido en febrero y cofundador y líder del CJNG, fue condenado a 17 años y medio de cárcel por el delito de conspiración para distribuir narcóticos y cinco años por posesión de armas.

      "Tony Montana" ya se había declarado culpable de los cargos federales en su contra en una corte del Distrito de Columbia, tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

      El hermano de "El Mencho" aceptó una condena de 20 años de prisión, de acuerdo con un memorándum judicial, difundido el 3 de noviembre, en el que se destacó que su más grande temor es morir lejos de su familia.

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