Verónica Castro alista bioserie con ViX para revelar pasajes inéditos

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La actriz Verónica Castro ha optado por llevar su vida al ámbito de la pantalla a través de una bioserie producida por ViX, tras recibir múltiples propuestas. Aunque anteriormente había expresado que no consideraba necesaria una serie biográfica, dado que su público ya está familiarizado con su vida, reconoce que existen aspectos personales que no han sido abordados. Televisa, la compañía que la catapultó a la fama, tiene una extensa colección de material que abarca desde sus inicios como edecán de Chabelo y su participación en programas como "Operación Ja Ja" y "México, magia y encuentro" en los años 70, hasta su consolidación en telenovelas como "Rosa salvaje" y en formatos nocturnos como "Mala noche, ¡no!". La producción de este proyecto está programada para ser lanzada el próximo año.

En otro ámbito, Kim Kardashian se encuentra en la Ciudad de México para presentar la segunda temporada de su serie "Todo vale". Durante esta visita, la socialité no estará sola, ya que su novio, el piloto Lewis Hamilton, también estará en la ciudad para participar en el Gran Premio de México. La pareja ha sido vista públicamente en diversas ocasiones y aprovechará estos días para disfrutar de las festividades del Día de Muertos.

Por otro lado, la familia Guzmán enfrenta nuevamente problemas de salud. Recientemente, Enrique Guzmán canceló algunos compromisos que tenía planeados junto a Angélica María, aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre las razones de su ausencia. Fuentes cercanas mencionaron que este cambio se debió a "problemas familiares urgentes", en particular la hospitalización de su esposa, Rosalba Welter. A pesar de estas dificultades, el reconocido intérprete de "La plaga" ha continuado con sus presentaciones musicales, aunque su pareja debió presentarse sola para las entrevistas. Hasta el momento, el cantante de 83 años no ha realizado declaraciones sobre esta situación.