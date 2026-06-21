EXTIENDEN SU SERIE

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CIUDAD DE MÉXICO,.- Porque cree que aún hay muchas cosas que contar, Juan Carlos Rulfo espera hacer tres nuevos episodios que completarían la serie sobre su padre, "Cien años con Juan Rulfo".

La producción original que llegó inicialmente a Primer Video en 2022 está conformada por siete episodios en donde se abordan varios temas como el hombre literario, el cine y la antropología.

Juan Carlos, también director de los documentales "En el hoyo" y "Los que se quedan", decidió hace unos meses bajar la serie de dicha plataforma, porque Netflix se interesó en el último capítulo, donde ahora está disponible.

"Me ayudó la coyuntura de ´Pedro Páramo´ (película dirigida por Rodrigo Prieto) y ahora ando peleando puertas para ver dónde meterla de nuevo. Voy a volver a trabajarla (la serie) y hacerla de diez episodios, para que en un futuro, unos tres años, sacarlo completito", comenta el cineasta.

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Su papá es uno de los escritores más reconocidos de la literatura latinoamericana, siendo autor de "El llano en llamas". Su historia sobre "Pedro Páramo" ha sido llevada en tres ocasiones al mundo del cine.

Actualmente Juan Carlos tendrá el estreno de "Binizza, los seres de las nubes", un documental que inició como una historia sobre el artista Francisco Toledo y que se fue modificando para mostrar al Istmo de Tehuantepec y la fuerza, fragilidad y resistencia de una tierra llena de vida y arte.

Es una película que está hablado principalmente en zapoteco y en ella aparecen Lucas Avendaño, artista muxhe; Rosti, rapero asesinado poco después de la filmación e Irma Pineda, defensora de la lengua, para contar lo que llama una fábula.

"Primero era un homenaje a Toledo y eso implicaba una cosa cuidadosa a la familia, pero se fue interrumpiendo por la pandemia primero y cosas así y entonces se fue moviendo a otro lugar", apunta el egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica.