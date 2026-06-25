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Pemex reporta falla eléctrica en refinería Olmeca

La refinería Olmeca en Dos Bocas inició proceso de arranque tras la falla en el sistema de cogeneración.

Por El Universal

Junio 25, 2026 01:37 p.m.
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Pemex reporta falla eléctrica en refinería Olmeca
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      La noche del miércoles, mientras el país estaba atento al partido de fútbol entre México y República Checa, la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, estaba en pleno proceso de arranque tras presentar una nueva falla, ahora eléctrica, según informó Petróleos Mexicanos (Pemex).


      La petrolera mexicana informó en un comunicado que "a las 14:24 hrs. (del miércoles) se presentó una falla en el sistema de cogeneración", por lo que de inmediato se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes "llevando las plantas de proceso a condición segura".

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      De acuerdo con Pemex, no existe una situación de emergencia en la refinería, ni se presentan riesgos para el personal, la comunidad o el medio ambiente.
      Exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada "únicamente a través de los canales oficiales, para evitar confusiones y contar con información veraz".
      En días pasados, Pemex ha sumado a su inicio de año con más incidentes, más casos como este, afectaciones en la refinería en Salina Cruz, o supuestos derrames en Manzanillo, en Veracruz y Oaxaca.
      La empresa enfrenta retos operativos, financieros y de seguridad, mientras que baja sus ingresos por importación de crudo y con el gobierno batallan para mantener los precios de los combustibles automotrices.

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