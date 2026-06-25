Consuelo Duval comparte foto en bra que le costó divorcio

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Consuelo Duval cumple lo que promete, por eso, tras la victoria de la Selección Mexicana ante República Checa (3-0), compartió una fotografía que asegura, le costó su matrimonio y muchas críticas.

La actriz de 57 años se ha casado tres veces, y aunque actualmente asegura que no lo volvería a hacer, no se arrepiente de sus uniones pasadas, eso sí, admite que de haber tenido las herramientas que tiene ahora, no habría dejado pasar tantas situaciones.

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"Aquí el problema pasó a ser yo. Una también elige de vez en cuando hacerse pen... Lo justifico porque no tenía la capacidad mental, ni física, ni emocional para enfrentarme a eso. Entonces, hacerme eso me evitaba llegar a donde tenía que llegar, que era al final de la relación", explicó en su momento en el programa "Netas Divinas", donde es conductora.Señaló que en la actualidad aún no termina de quitar algunos pensamientos de su cabeza que podrían seguir perjudicando en sus relaciones: "Todavía no termino de quitar ese chip de mi cabeza de: ´amor igual a sacrificio´".-----La polémica foto de Consuelo DuvalHace 12 años, Consuelo Duval compartió una foto en la que aparece en brasier y con un sombrero que dice "Viva México", dicha imagen le habría costado un pleitazo y el divorcio con su entonces esposo, el director y productor Armando Ciurana.Así lo posteó en su cuenta de Instagram, donde especificó que no se arrepiente y que la vuelve a postear porque la Selección Mexicana está haciendo historia en este Mundial 2026, además, precisó, así lo prometió en sus historias."Hace doce años subí esta foto!!Me costó un matrimonio y muchas críticas!!No me arrepiento!!Lo vuelvo a hacer porque MÉXICO está haciendo historia!!Y porque lo prometí en mis stories!!VIVA MÉXICO!!!", escribió.Consuelo Duval y Armando Ciurana se casaron el 27 de agosto de 2007 y al evento asistieron cerca de 200 personas, incluyendo a figuras cercanas a su carrera como Eugenio Derbez, Adal Ramones y Adrián Uribe.Al casarse a sus 40 años por la iglesia, la actriz sentía que este era su compromiso más real y definitivo con el universo, sin embargo decidieron separarse a finales de noviembre de 2012.La actriz tuvo un primer esposo llamado Ariel, el padre de sus dos hijos (Paly y Michel), de quien se separó a principios de los noventa. Sergio Juárez Rico fue su segundo matrimonio, el cual concluyó debido a una infidelidad.