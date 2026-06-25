Video | Festejos mundialistas han dejado 18 toneladas de basura
Operativos especiales y uso adecuado de contenedores han facilitado la limpieza en zonas como el Centro Histórico y Parque de Morales.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los festejos generados por las victorias de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026 han dejado hasta el momento cerca de 18 toneladas de residuos urbanos en distintos puntos de la capital potosina, principalmente en el Centro Histórico y la zona del Parque de Morales, informó Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
El funcionario explicó que en la Plaza del Carmen, donde el Ayuntamiento instalan transmisiones públicas de los encuentros mundialistas, se han recolectado alrededor de ocho toneladas de desechos mediante operativos especiales de barrido manual que trabajan antes, durante y después de cada partido.
A esta cifra se suman cerca de 10 toneladas de residuos retirados en las inmediaciones del Parque de Morales, donde se han concentrado cientos de personas para celebrar los triunfos del combinado nacional. Mendieta Rivera detalló que tras el encuentro entre México y República Checa se desplegó un operativo nocturno que inició al concluir el partido y terminó hasta las 9:00 de la mañana del día siguiente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Pese al volumen de residuos generado por las concentraciones masivas, el director destacó la colaboración de la ciudadanía para mantener limpios los espacios públicos. Señaló que en la zona del Centro Histórico los contenedores soterrados destinados al reciclaje fueron utilizados adecuadamente, particularmente el destinado a metales, donde los asistentes depositaron una importante cantidad de latas utilizadas para espumas y aerosoles durante los festejos.
Asimismo, aseguró que no se han registrado actos de vandalismo contra la infraestructura de limpieza urbana instalada en las áreas de mayor afluencia. Por el contrario, indicó que las papeleras y contenedores especiales colocados por el Ayuntamiento han sido utilizados correctamente, lo que permitió agilizar las labores de recolección.
Visita en los panteones de SGS dejó 10 Tn. de basura
La visita a los panteones de Soledad de Graciano Sánchez con motivo del Día del Padre generó cerca de 10 toneladas de residuos, informó el director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa, quien a...
no te pierdas estas noticias
Video | Festejos mundialistas han dejado 18 toneladas de basura
Samuel Moreno
Operativos especiales y uso adecuado de contenedores han facilitado la limpieza en zonas como el Centro Histórico y Parque de Morales.
Anuncian desfogue de presa San José este fin de semana
Rubén Pacheco
Busca la Conagua reducir riesgos ante lluvias en coordinación con autoridades locales
"No estamos cerrados a un solo candidato", dice Gallardo
Rubén Pacheco
Morena se opone a la posible candidatura de Ruth González Silva por ir en contra de sus estatutos