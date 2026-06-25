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Video | Festejos mundialistas han dejado 18 toneladas de basura

Operativos especiales y uso adecuado de contenedores han facilitado la limpieza en zonas como el Centro Histórico y Parque de Morales.

Por Samuel Moreno

Junio 25, 2026 01:01 p.m.
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      Los festejos generados por las victorias de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026 han dejado hasta el momento cerca de 18 toneladas de residuos urbanos en distintos puntos de la capital potosina, principalmente en el Centro Histórico y la zona del Parque de Morales, informó Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

      El funcionario explicó que en la Plaza del Carmen, donde el Ayuntamiento instalan transmisiones públicas de los encuentros mundialistas, se han recolectado alrededor de ocho toneladas de desechos mediante operativos especiales de barrido manual que trabajan antes, durante y después de cada partido.

      A esta cifra se suman cerca de 10 toneladas de residuos retirados en las inmediaciones del Parque de Morales, donde se han concentrado cientos de personas para celebrar los triunfos del combinado nacional. Mendieta Rivera detalló que tras el encuentro entre México y República Checa se desplegó un operativo nocturno que inició al concluir el partido y terminó hasta las 9:00 de la mañana del día siguiente.

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      Pese al volumen de residuos generado por las concentraciones masivas, el director destacó la colaboración de la ciudadanía para mantener limpios los espacios públicos. Señaló que en la zona del Centro Histórico los contenedores soterrados destinados al reciclaje fueron utilizados adecuadamente, particularmente el destinado a metales, donde los asistentes depositaron una importante cantidad de latas utilizadas para espumas y aerosoles durante los festejos.

      Asimismo, aseguró que no se han registrado actos de vandalismo contra la infraestructura de limpieza urbana instalada en las áreas de mayor afluencia. Por el contrario, indicó que las papeleras y contenedores especiales colocados por el Ayuntamiento han sido utilizados correctamente, lo que permitió agilizar las labores de recolección.

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