Anuncian desfogue de presa San José este fin de semana

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La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de la dirección local de San Luis Potosí, informó que la Presa San José registra actualmente un nivel de almacenamiento equivalente al 94 por ciento de su capacidad, lo que, en conjunto con las condiciones meteorológicas previstas para el estado, hace necesario realizar un desfogue preventivo, gradual y controlado este fin de semana.

Estas acciones tienen como objetivo reducir el volumen de almacenamiento y mantener condiciones seguras de operación de la infraestructura hidráulica, ante las posibles aportaciones adicionales derivadas de las próximas lluvias en la región.

El director local de Conagua, Darío Fernando González Castillo, señaló que estas acciones se ejecutarán con estricto seguimiento técnico y privilegiando en todo momento la seguridad de la población.

"Nuestra prioridad es proteger a las y los potosinos; por ello, este desfogue se realizará de manera monitoreada y coordinada para reducir al mínimo cualquier posible afectación y procurar que las maniobras se desarrollen en el menor tiempo operativo posible".

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Estas acciones se realizarán en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de San Luis Potosí, así como con la Dirección de Tránsito y Policía Vial de Soledad de Graciano Sánchez.

Con base en las condiciones previstas y la operación programada, no se prevén afectaciones al tránsito vehicular en el bulevar del Río Santiago.