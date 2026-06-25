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Ola de violencia en Villahermosa: incendian vehículos y comercios

La SSPC informó la captura de un sujeto vinculado a un asalto e intento de incendio en Indeco.

Por El Universal

Junio 25, 2026 01:17 p.m.
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Ola de violencia en Villahermosa: incendian vehículos y comercios
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      Una serie de hechos violentos registrados la noche de este miércoles en distintos puntos de Villahermosa sembraron el pánico entre la población y movilizó a las fuerzas del orden. El saldo preliminar de los ataques es de al menos ocho vehículos y un contenedor de tráiler incendiados, cuatro comercios vandalizados, 14 automóviles dañados por artefactos conocidos como "ponchallantas" y una persona detenida.


      Los reportes de los actos vandálicos comenzaron a recibirse alrededor de las 20:00 horas en la capital tabasqueña. Uno de los puntos más afectados fue la tienda Oxxo situada en el cruce de las calles Revolución y 20 de Noviembre, en la colonia Atasta de Serra.

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      Algunos trabajadores relataron que aproximadamente seis sujetos armados y encapuchados arribaron en motocicletas ingresaron al local para realizar detonaciones de arma de fuego y, antes de darse a la fuga, provocaron un incendio en el lugar.
      De manera simultánea, se reportaron asaltos a tiendas de conveniencia en la zona de Estanzuela y en la colonia Indeco, específicamente sobre la calle Altos Hornos.
      En este último punto, los agresores intentaron prender fuego al negocio, pero la intervención de las autoridades locales evitó que las llamas se propagaran y causaran daños mayores.
      La ola de vandalismo se extendió con la quema de unidades en diversos sectores, de tal suerte que las autoridades contabilizaron el incendio de un vehículo en la colonia 18 de Marzo, dos en Ciudad Industrial, uno en la ranchería Boquerón, uno en Río Viejo, uno más en Boca de Limón y dos en la comunidad de Dos Montes.
      Asimismo, un contenedor de tráiler fue siniestrado en González Primera, sobre la carretera Cárdenas–Villahermosa.
      A estos incidentes se sumó el reporte de automovilistas que alertaron sobre la presencia de objetos "ponchallantas" tirados sobre la avenida Luis Donaldo Colosio.
      Esta situación provocó afectaciones severas a la circulación y causó daños en los neumáticos de al menos 14 unidades particulares y comerciales que transitaban por la zona.
      Tras el despliegue operativo implementado por las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado informando la captura de un sujeto en la colonia Indeco.
      El individuo es señalado por su presunta participación en el asalto e intento de incendio de la tienda de conveniencia de esa localidad.
      El detenido fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

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