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Horarios y canales para ver partidos de Fase de Grupos del Mundial

Este jueves 25 de junio se disputan seis partidos de los grupos D, E y F en el Mundial 2026.

Por El Universal

Junio 25, 2026 01:09 p.m.
A
Horarios y canales para ver partidos de Fase de Grupos del Mundial
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 25 (EL UNIVERSAL).- La Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026 continuará este jueves, 25 de junio, después de la histórica noche que la Selección Mexicana vivió en el Estadio Ciudad de México.


      A partir de las dos de la tarde, en tiempo del centro de México, la agenda mundialista tendrá seis partidos de los Grupos D, E y F.. Sin embargo, solo uno de los compromisos se transmitirá por televisión abierta: Ecuador contra Alemania, en vivo desde el Estadio Nueva York-Nueva Jersey. Los duelos restantes podrán verse a través de plataforma de streaming.

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      El anfitrión Estados Unidos también verá acción este jueves. Su cruce contra Turquía en el Estadio Los Ángeles, a las ocho de la noche, será el último de este día. A la par que Paraguay y Australia se medirán en el Estadio Bahía de San Francisco.
      ¿Qué partidos se jugarán en la tercera fecha de la Fase de Grupos?
      Jueves, 25 de junio
      Ecuador vs Alemania | Grupo E | Estadio Nueva York-Nueva Jersey | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX, Canal 5, TUDN y Azteca 7.
      Curazao vs Costa de Marfil | Grupo E | Estadio Filadelfia | 14:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
      Túnez vs Países Bajos | Grupo F | Estadio Kansas City | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
      Japón vs Suecia | Grupo F | Estadio Dallas | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
      Paraguay vs Australia | Grupo D | Estadio Bahía de San Francisco | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.
      Turquía vs Estados Unidos | Grupo D | Estadio Los Ángeles | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX.

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