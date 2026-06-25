Paseo de la Reforma amanece con basura tras festejo México

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Tras el festejo por el triunfo de la Selección Nacional Mexicana, en su partido contra su similar de Chequia, el Paseo de la Reforma amaneció entre lodo, montones de basura y cuadrillas de trabajadores del Gobierno capitalino y de las alcaldías limpiando.

En la glorieta, el equipo de video y sonido sigue instalado hasta la mañana de este jueves, mientras que cuadrillas de trabajadores y varios vehículos, entre ellos de bomberos, se encuentran en la zona.

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Las banquetas lucen llenas de lodo, mientras que las plantas de las jardineras del Paseo de la Reforma están dañadas y con basura.Si bien los trabajadores de limpia laboran y ya han recogido gran cantidad de desechos, aún hay botellas, latas, bolsas y demás productos tirados.Gran parte de las plantas de cempasúchil que fueron colocadas hace unas semanas en el camellón que divide los sentidos de Reforma están destrozadas.Algunas de las estaciones de la Línea 7 del Metrobús, como El Ahuhuete, siguen resguardadas dentro de vallas metálicas y los usuarios del transporte abordaban sobre las banquetas.En un recorrido por Paseo de la Reforma se observaron camiones de limpia con logotipos de la alcaldía Azcapotzalco y otros de desazolve con los de la alcaldía Gustavo A. Madero.En el escenario instalado en la glorieta del Ángel de la Independencia hay unos tres trabajadores que retiran el equipo usado la noche anterior.Mientras que las torres con equipo de sonido colocadas a lo largo de la avenida siguen.Algunos de los trabajadores de la zona caminan cuidando no ensuciarse con el lodo en el piso."Pienso que está mal, si está padre el festejo y la pasión, yo también me emocioné cuando ganaron, pero dejaron un río de basura y según muy patriotas y que mucho México, y mire", dijo Ana Karen, trabajadora de un hotel en la zona.Los baños portátiles que se instalaron aún no han sido retirados de las inmediaciones del Ángel de la Independencia.