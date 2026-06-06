FALLECE JAMES HANDY TRAS SER APUÑALADO

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El actor James Handy, conocido por sus apariciones en películas como ´Top Gun: Maverick´ y ´Jumanji´, falleció a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio en Los Ángeles, según informa la revista People.

El sospechoso del apuñalamiento es Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental del actor y que llamó a la policía y señaló: "Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".

A su llegada al domicilio del actor, agentes de la Policía de Los Ángeles encontraron a Handy inconsciente en el jardín delantero de su residencia y con una herida de arma blanca en el pecho.

Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital de la zona, donde fue declarado muerto, según señala la revista.

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El atacante, que vivía en el domicilio del actor, está acusado de un delito de asesinato y está en la cárcel con una fianza fijada en dos millones de dólares.

Handy contaba con una larga trayectoria profesional en cine y televisión, además de ´Jumanji´ y ´Top Gun: Maverick´, participó en títulos como ´NYPD Blue´ y ´Criminal Minds´. (´Mentes criminales´), ´Beverly Hills, 90210´, ´Ley y Orden´ (´Law & Order´), y otras series y producciones de televisión.