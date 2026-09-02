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Fans reaccionan al fallecimiento de tecladista de Camilo Séptimo

La Fiscalía del Estado de México confirmó el fallecimiento del músico y su familia, causando conmoción.

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 04:35 p.m.
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Fans reaccionan al fallecimiento de tecladista de Camilo Séptimo
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      La muerte del tecladista Jonathan "Honas" Meléndez y su familia; Ana Paula Barragán, el bebé que esperaban y su hija de tres años, causa consternación entre los fans del grupo musical Camilo Séptimo.


      La noticia de su fallecimiento ha circulado en diferentes medios de comunicación; Jonathan o, mejor conocido como "Honas" murió a los 38 años, la información fue dada a conocer por la Fiscalía del Estado de México, debido a que, el cuerpo del músico, como los de su familia, fueron hallados dentro de su residencia, ubicada en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.

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      Luego de que la noticia se diera a conocer, sus colegas, integrantes de Camilo Séptimo; Manuel Mendoza (voz y bajo) y Erik Vázquez (guitarra) no se han pronunciado públicamente sobre la pérdida del músico, forjado en la disciplina del piano en su infancia, la cual ejecutó, especialmente, en el teclado con la integración de la agrupación desde 2013.
      Colaboradores y otros músicos -integrantes de Siddhartha y Porter, cercanos a la banda, famosas por temas como "No te puedo olvidar", "Oficio" y "No confíes en mí", consultados por EL UNIVERSAL, en los últimos instantes, se han negado a pronunciarse, tras la partida del instrumentista que, desde la juventud, se decantó por la música.
      Sin embargo, los fans de la banda chilanga ya comienzan ya reaccionan por la partida de "Honas" que, hasta el momento, señalan que no dan crédito de la noticia de su partida y la realidad de que, sin la ejecución de su instrumento, la banda ya no sonará igual".

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