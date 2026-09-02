Desdeñaron 50% de municipios ley que ajusta salario de policías

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Poco más del 50 por ciento de los 59 municipios no cumplió con el pago obligatorio de 14 mil pesos netos mensuales, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Ante ello, afirmó que la administración estatal ya solicitó la intervención del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), a fin de iniciar los procedimientos sancionadores, que pueden incluir aplicación de multas o inhabilitación de la función pública.

"Hacer un llamado para todos aquellos alcaldes. Recordarles que la norma que los obliga a que paguen, por lo menos 14 mil pesos mensuales a sus policías, lleva consigo una sanción", advirtió.

Anunció que derivado del desacatamiento a la reforma de los artículos 114 y 133 de la Constitución Política del Estado mediante el Decreto 511, publicado el 16 de abril de 2026, se remitirá un recordatorio para que cumplan con la disposición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

#SLP | Más del 50% de municipios omitieron ajuste salarial a policías, dice Torres Sánchez

La nota: ??https://t.co/TorfWjjwIb pic.twitter.com/SJKmkPMQeg — Pulso Online (@pulso_mx) September 2, 2026

Sentenció que no se trata de un capricho, sino una norma vigente y una medida benéfica para que las alcaldías cuenten con personal de seguridad pública mejor pagado, confiable y sin prácticas de corrupción o incorporación al crimen organizado.

"Es importante tu pregunta. Solo tenemos registrados yo creo un poquito menos de la mitad (de los municipios) que han cumplido. Se les va a hacer un atento recordatorio ¿verdad? Respetuoso, pero firme", concluyó.