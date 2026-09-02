Arquidiócesis abre centro de acopio en favor de buscadoras

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La Iglesia católica potosina recolectará ayuda para madres buscadoras, del 15 al 30 de septiembre y pretende llevar insumos para que colectivos desarrollen su trabajo, anunció el vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales.

La colecta se realizará en el templo de San José y a después podría hacerse extensiva a otros templos.

Entre los productos requeridos se encuentran electrolitos en polvo, cubrebocas, guantes desechables, guantes de trabajo, palas y picos, escopetillas, sombreros y cachuchas. La colecta va enfocada a las madres buscadoras de Cerritos.

Las madres se reunieron con la iglesia Católica recientemente y como resultado de esa reunión, acordaron la recolecta de los donativos para que continúen realizando su trabajo, lo que permitirá adquirir productos que, por lo general, les van haciendo falta para continuar en la búsqueda en los lugares con indicios de que pudiera haber restos humanos.

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