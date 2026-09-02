Arquidiócesis abre centro de acopio en favor de buscadoras
Recibirán en el templo de San José productos como electrolitos, guantes y herramientas para continuar su labor
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Iglesia católica potosina recolectará ayuda para madres buscadoras, del 15 al 30 de septiembre y pretende llevar insumos para que colectivos desarrollen su trabajo, anunció el vocero de la Arquidiócesis, Tomás Cruz Perales.
La colecta se realizará en el templo de San José y a después podría hacerse extensiva a otros templos.
Entre los productos requeridos se encuentran electrolitos en polvo, cubrebocas, guantes desechables, guantes de trabajo, palas y picos, escopetillas, sombreros y cachuchas. La colecta va enfocada a las madres buscadoras de Cerritos.
Las madres se reunieron con la iglesia Católica recientemente y como resultado de esa reunión, acordaron la recolecta de los donativos para que continúen realizando su trabajo, lo que permitirá adquirir productos que, por lo general, les van haciendo falta para continuar en la búsqueda en los lugares con indicios de que pudiera haber restos humanos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Colectivos denuncian clima de violencia hacia buscadoras
Organizaciones y víctimas exigen al Estado mexicano garantizar seguridad y justicia para las buscadoras en Sinaloa.
no te pierdas estas noticias
Arquidiócesis abre centro de acopio en favor de buscadoras
Martín Rodríguez
Recibirán en el templo de San José productos como electrolitos, guantes y herramientas para continuar su labor
Más del 50% de municipios omitieron ajuste salarial a policías
Rubén Pacheco
Iniciarán procedimientos contra las administraciones que incumplieron con la ley
Ruth González: "Estoy más viva que nunca" ante aspiración a gobernar SLP
El Universal
La senadora del PVEM se mantiene enfocada en su labor legislativa mientras espera los tiempos del partido para definir su candidatura.