Gustavo Petro se reúne con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

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En medio de su visita al país, el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que sostuvo este miércoles una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En sus redes sociales, el exmandatario sudamericano presumió una fotografía afuera de Palacio Nacional, recinto histórico donde se encuentran las oficinas de la Presidencia de la República.

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"Acabo de salir de hablar con la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum", escribió Petro.Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había descartado sostener un diálogo con Gustavo Petro durante su visita a territorio mexicano.En la "Mañanera del Pueblo" del pasado 26 de agosto, la Mandataria federal dijo ante medios de comunicación que, hasta ese momento, no había recibido una solicitud de encuentro por parte del exmandatario colombiano."No tengo previsto ningún encuentro, no me han solicitado la reunión, pero bienvenido", señaló la Presidenta.Gustavo Petro también se reunió en estos días con Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica (FCE).