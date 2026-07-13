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FÁTIMA BOSCH y ¿BELLINGHAM?

Por El Universal

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
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FÁTIMA BOSCH y ¿BELLINGHAM?
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      No, Fátima Bosch y Jude Bellingham no se conocen. De hecho, el centrocampista está en una relación con la modelo Ashlyn Castro. Sin embargo, los seguidores de la Miss Universo han promovido el "shippeo" entre la joven tabasqueña y el jugador de Inglaterra.

      ¿Qué quiere decir esto?, cuando los fans de dos figuras importantes fantasean con que sostengan una relación, pese a que sean de dos contextos distintos y, geográficamente, resulte compleja la coincidencia entre los dos, como ocurre con Fátima y el futbolista.

      Y es la propia Fátima la que da su opinión. Reconoció estar al tanto del emparejamiento con Jude, pero estimó que, para que entre ellos pudiera suceder algo, antes si quiera de imaginárselo, tendría que conocer su forma de ser pues, para la joven, eso es lo más importante de una persona. "Fíjate que he visto un montón, en Instagram, que me han ´shippeado´ con él, digo..., juega superbien fútbol, pero lo tendría yo que conocer porque creo que, lo más importante, esté guapo o no, es que la persona sea buena persona ¿no?", expresó.

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