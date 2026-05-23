FAVORITOS EN CANNES

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CANNES (FRANCIA).- El retrato de la corrupción rusa que el realizador Andrei Zviaguintsev hace en ´Minotauro´ encabeza la mayoría de las quinielas para hacerse con la Palma de Oro del 79 Festival de Cannes, cuyo palmarés se anunciará este sábado, mientras que Javier Bardem es el favorito para el premio a mejor actor por ´El ser querido´.

´Minotauro´ es el regreso del realizador ruso nueve años después de ´Sin amor´, que recibió el Premio del Jurado de Cannes en 2017, y tras estar al borde de la muerte por covid, que le obligó a estar hospitalizado durante un año.

El filme de Zviaguintsev encabeza las apuestas de diversos medios, como el británico The Guardian, que apunta al Gran Premio del Jurado para ´Fatherland´, el retrato de la postguerra en Alemania a través de la vida de Thomas Mann que ha presentado el polaco Pavel Pawlikowski.

La película en blanco y negro de Pawlikowski es la favorita para la revista Screen, mientras que los medios locales barren para casa con ´Soudain´ del japonés Ryusuke Hamaguchi rodado en Francia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

´La bola negra´, la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo, un retrato de la homosexualidad en el último siglo a partir de la obra inacabada homónima de Federico García Lorca, está considerada como uno de los títulos que debe entrar en el palmarés que anunciará un jurado presidido por el surcorano Park Chan Wook.

Y otro título español, ´El ser querido´, de Rodrigo Sorogoyen, aparece en todas las quinielas en la categoría de mejor actor, por el espectacular trabajo de Javier Bardem como un director de cine que se reencuentra con su hija (Victoria Luengo), a la que abandonó de niña y le ofrece trabajar con él en su nueva película.

En el apartado de interpretación femenina hay otra gran favorita, la francesa Léa Seydoux, que ha ofrecido dos grandes interpretaciones, en ´Gentle monster´, donde da vida a una mujer que descubre que su marido es un pedófilo, y en ´L´inconnue´, una olvidable historia de intercambio de cuerpos.