¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El cineasta mexicano Carlos Reygadas, una restauración de la película japonesa "Angel's Egg" (de Mamoru Oshii) y producciones procedentes de países como Irán, Francia y Argentina forman parte de la programación del Festival Internacional de Cine y Creatividad de Los Cabos, que celebrará su decimocuarta edición del 9 al 13 de diciembre.

Festival Internacional de Cine y Creatividad de Los Cabos 2026 anuncia programación

El encuentro, que tendrá lugar en Baja California Sur, también rendirá homenaje a la actriz Dolores Heredia y al productor Manuel Arango, además de abrir espacios para realizadores emergentes que buscan desarrollar sus proyectos dentro de la industria cinematográfica.

Durante una conferencia de prensa realizada en Cinépolis Plaza Carso, en la Ciudad de México, los organizadores presentaron las actividades de este año, que se desarrollarán bajo el concepto Beyond The Screen, una propuesta que incorpora música, animación y arte digital a la programación cinematográfica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La intención es que el festival no se limite a la exhibición de películas, sino que también funcione como punto de encuentro entre cineastas, productores y representantes de distintas áreas de la industria audiovisual.

Las películas que llegarán a Los Cabos

La película encargada de inaugurar el festival será "Elsinore", del director Simon Stone, una coproducción entre Reino Unido, Estados Unidos e Italia.

La selección internacional, denominada Marejada, incluirá "Love Lessons", del francés Martin Provost; "Nagi Notes", del japonés Koji Fukada y "We Are All Strangers", del singapurense Anthony Chen.

También se proyectarán "Nina Roza", de Geneviève Dulude-De Celles; "The Only Living Pickpocket in New York", de Noah Segan, y "El Partido", de Juan Cabral y Santiago Franco.

En el apartado mexicano destaca "Heil Jupiter!", de Carlos Reygadas, director de películas como "Japón", "Luz silenciosa" y "Post Tenebras Lux".

La selección nacional también contempla "La Peluca", de Emiliano Rocha Minter; "Jaripeo", de Efraín Mojica y Rebecca Zweig; "Hijas del bosque", de Otilia Portillo Padua, y "6 meses en el edificio rosa con azul", de Bruno Santamaría Razo.

La animación tendrá un espacio propio con títulos como "We Are Aliens", de Kohei Kadowaki; "Iron Boy", de Louis Clichy, y "Blaise", de Dimitri Planchon y Jean-Paul Guigue.

Uno de los atractivos de este apartado será la exhibición de "Angel's Egg", película de 1985 dirigida por Mamoru Oshii, que llegará al festival en una versión restaurada en 4K.

Los nuevos talentos tendrán espacio

Además de presentar películas de realizadores con trayectoria internacional, el festival dedicará parte de sus actividades a cineastas que comienzan a abrirse camino en la industria.

A través de "The Next Wave: Emerging Filmmakers", se exhibirán dos programas de cortometrajes realizados por talentos emergentes de América Latina.

Entre las obras seleccionadas se encuentran "Marga en el DF", de Gabriela Ortega; "Los mentirosos", de Eduardo Braun Costa; "Como si la tierra se las hubiera tragado", de Natalia León, y "Memoria de un cuerpo desplazado", de Mariana Mendivil.

La plataforma también incluirá un encuentro moderado por el director Carlos López Estrada, quien participará en las conversaciones dedicadas al desarrollo de nuevas voces cinematográficas.

Otro de los paneles reunirá a López Estrada con Federico Luis, Gabriela Ortega y la productora Stacy Perskie para abordar las posibilidades que tienen las producciones independientes de acceder a circuitos internacionales.

En paralelo, el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa ofrecerá acompañamiento a proyectos que se encuentran en etapa de postproducción, mediante mentorías y servicios especializados.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con la Escuela Superior de Cine (ESCINE), anunciará a sus finalistas el 12 de diciembre.

Dolores Heredia recibirá un homenaje

La edición 2026 también reconocerá la trayectoria de dos figuras vinculadas con el cine mexicano.

Dolores Heredia, actriz originaria de La Paz, Baja California Sur, será homenajeada durante el encuentro. El reconocimiento estará a cargo del actor José María Yazpik.

Por su parte, Manuel Arango recibirá el Lifetime Achievement Award por su trayectoria como productor cinematográfico.

Arango es responsable de "Centinelas del silencio", documental de 1971 dedicado al patrimonio arqueológico mexicano que obtuvo dos premios Oscar: Mejor cortometraje documental y Mejor cortometraje de acción real.

La distinción será entregada por Marina Stavenhagen, directora general de la Cineteca Nacional.

Música y documentales completan la programación

La relación entre el cine y otras disciplinas artísticas también tendrá presencia en las actividades de diciembre.

Dentro de Beyond The Screen se contemplan proyecciones al aire libre y conversaciones en distintas sedes de Los Cabos.

Entre los títulos anunciados figura "Zoé: Memorex + Rexsexex y Más", dirigido por Rodrigo Guardiola, baterista de la agrupación mexicana.

También se exhibirá "Medeski, Martin & Wood: Not Not Jazz", documental de Jason Miller dedicado al grupo estadounidense.

Por otro lado, la iniciativa La Baja Inspira reunirá 15 documentales que abordan la biodiversidad, la memoria histórica y el desarrollo sostenible de Baja California Sur y el Mar de Cortés.

A estas actividades se sumará Frequencies of Now: A Living Archive of Music Culture, plataforma enfocada en el documental musical que presentará cinco proyectos seleccionados el 11 de diciembre.