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El senador Juan Carlos Loera de la Rosa anunció que la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte prevé una reunión con una delegación de la Conferencia Nacional de Legislaturas Locales de los Estados Unidos (NCSL), el próximo 9 de diciembre.

Juan Carlos Loera anuncia reunión con delegación NCSL el 9 de diciembre

Loera de la Rosa dio a conocer que, como parte de una visita que realizarán a nuestro país, los integrantes de la NCSL solicitaron un encuentro con líderes legislativos vinculados a la agenda fronteriza y binacional.

El propósito, destacó el legislador de Morena, es generar un espacio para el diálogo e intercambio de experiencias, particularmente en temas relacionados con el comercio internacional, inversión, desarrollo económico y cooperación parlamentaria.

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Participación de legisladores estadunidenses en encuentro binacional

Se contempla, detalló, que la delegación esté integrada por 17 legisladoras y legisladores estadunidenses, presidentes de las cámaras legislativas, presidentes de senados estatales y otros liderazgos parlamentarios.

Entre los asistentes se prevé la participación de Rob Wagner, presidente del Senado de Oregon; Karen Spilka, presidenta del Senado de Massachusetts; Matt Regier, presidente del Senado de Montana; y Wayne Harper, presidente pro tempore del Senado de Utah. También se espera al presidente de la Cámara de Representantes de Alaska, Bryce Edgmon y Bill Ferguson, presidente del Senado de Maryland.

Adelantó que, dada la relevancia de los asuntos a tratar y la importancia de fortalecer la coordinación entre las comisiones legislativas vinculadas con la relación bilateral, se extenderá la invitación a la Presidencia del Senado mexicano, así como a las comisiones de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores América del Norte, de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC y de Economía.

Juan Carlos Loera de la Rosa consideró que la visita es "una buena oportunidad para estrechar los vínculos entre nuestros órganos legislativos y abrir nuevos canales de interlocución con quienes participan directamente en la elaboración y discusión de políticas públicas en los estados de la Unión Americana".