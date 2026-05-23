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FHER OLVERA Y DUA LIPA UNEN SU TALENTO

Por EFE

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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FHER OLVERA Y DUA LIPA UNEN SU TALENTO
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      Fher Olvera, vocalista del grupo mexicano Maná, y la artista británica Dua Lipa sellaron este viernes su vínculo musical al incluir ´Oye Mi Amor´ (1992), un clásico de la banda de rock pop, en el nuevo álbum en vivo de ´Dua Lipa: Live from Mexico´, que se estrenó en el país este 22 de mayo en plataformas digitales.

      "Cantar ´Oye Mi Amor´ con una gran artista del calibre internacional como Dua Lipa; fue algo muy especial. Es una canción emblemática para Maná y para nuestros fans en todo el mundo; ha sido parte fundamental de nuestra historia como banda", señaló Olvera en un comunicado compartido a EFE.

      Esta colaboración, que se gestó durante la exitosa gira ´Radical Optimism´ de la artista en Ciudad de México, ubica al cantante poblano como el único invitado dentro de este proyecto, lo que también destaca la fuerza de la música en español potenciada por bandas como Maná, fundada en 1986.

      Para el compositor, la evolución de esta canción es un ejemplo de cómo Maná "sigue cruzando generaciones e idiomas", por lo que "escucharla resonar en quienes no crecieron hablando español, es un orgullo inmenso para nosotros como mexicanos y para toda la música latina".

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      De las 21 canciones del disco, ´Oye Mi Amor´ es el único tema en español y, por ende, el que no pertenece al catálogo oficial de Dua Lipa. 

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