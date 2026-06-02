logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN LOGRO MÁS!

Fotogalería

¡UN LOGRO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Verónica Castro molesta con Cristian Castro por polémica familiar

Cristian Castro negó noviazgo formal con Victoria Kühne y explicó su postura profesional.

Por El Universal

Junio 02, 2026 05:57 p.m.
A
Verónica Castro molesta con Cristian Castro por polémica familiar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- "Hasta ahora no me quiere hablar". Con esa frase, Cristian Castro reveló que atraviesa un distanciamiento con su madre, Verónica Castro, luego de la polémica que rodeó su fugaz vínculo con la cantante y productora Victoria Kühne.

      Verónica Castro molesta por la polémica y falta de comunicación

      En entrevista con "Despierta América", el intérprete fue cuestionado sobre la reacción de la actriz tras el fin de su "romance" con la productora. De acuerdo con el cantante, Verónica se habría molestado porque veía con buenos ojos la relación y esperaba que ambos continuaran juntos.

      "Ella quería que estuviéramos juntos, quería que saliéramos y yo creo que por eso está enojada. Hasta ahora no me quiere hablar", declaró.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las palabras del intérprete llegan semanas después de que Verónica manifestara públicamente su incomodidad por la manera en que su hijo manejó la situación con Kühne, cuya familia mantiene una estrecha amistad con los Castro desde hace varios años.

      Cristian Castro aclara relación con Victoria Kühne

      En abril, Cristian y Victoria sorprendieron al aparecer juntos en redes sociales. La ganadora del Grammy compartió una fotografía en Instagram en la que aparecía besando la mejilla del cantante, acompañada del mensaje: "With my love in NY".

      Posteriormente, Kühne habló brevemente con la prensa sobre la relación y aseguró que prefería vivir esa etapa lejos de los reflectores. Además, destacó el cariño que siente por Verónica.

      "Mis papás la conocen desde que yo estaba chiquita. Es alguien que amamos. Es parte de la familia", comentó.

      Sin embargo, semanas más tarde, Cristian negó que hubiera existido un noviazgo formal entre ellos y aseguró que todo se trató de una interpretación equivocada.

      "En realidad, creo que se dio ese chispazo de que éramos novios, pero no. Somos colegas, amigos", afirmó.

      El cantante también explicó que, aunque le interesaba mantener contacto con Kühne, su vínculo solo quería mantenerlo de forma profesional.

      A principios de mayo, Verónica Castro fue cuestionada sobre la situación y dejó ver su molestia. La actriz aseguró que tanto ella como la prensa habían sido confundidas por Cristian.

      "Le vio la cara a todos, como siempre", dijo durante una entrevista con el programa "Ventaneando".

      La conductora señaló que, a su parecer, sí existió una relación sentimental y que posteriormente su hijo ya no quiso seguir.

      "Yo creo que sí eran novios y yo creo que este se echó para atrás", comentó.

      Verónica también elogió a Victoria Kühne, a quien describió como una mujer talentosa y exitosa, y reconoció que le habría gustado que la relación prosperara.

      Además, reveló que estaba molesta con Cristian porque no la felicitó personalmente durante el Día de las Madres.

      "No me habló el Día de las Madres, me mandó unas pinches florecitas... Estoy muy enojada", expresó.

      Ahora, las recientes declaraciones del cantante confirmarían que la tensión entre madre e hijo continúa.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Verónica Castro molesta con Cristian Castro por polémica familiar
      Verónica Castro molesta con Cristian Castro por polémica familiar

      Verónica Castro molesta con Cristian Castro por polémica familiar

      SLP

      El Universal

      Cristian Castro negó noviazgo formal con Victoria Kühne y explicó su postura profesional.

      Novia de Cristian Castro es fan que conoció en Feria de San Marcos
      Novia de Cristian Castro es fan que conoció en Feria de San Marcos

      Novia de Cristian Castro es fan que conoció en Feria de San Marcos

      SLP

      El Universal

      Vanessa Ríos viajó desde Puerto Vallarta para ver a Cristian Castro en la Feria de San Marcos.

      Kendall Jenner y Jacob Elordi juntos en Japón
      Kendall Jenner y Jacob Elordi juntos en Japón

      Kendall Jenner y Jacob Elordi juntos en Japón

      SLP

      El Universal

      La pareja fue vista en un restaurante de fideos en Tokio, donde compartieron una fotografía que generó reacciones en redes sociales.

      Rafael Inclán niega estar en bancarrota y aclara su situación
      Rafael Inclán niega estar en bancarrota y aclara su situación

      Rafael Inclán niega estar en bancarrota y aclara su situación

      SLP

      El Universal

      Inclán confirmó que mantiene exclusividad con Televisa, que le brinda un sueldo mensual.