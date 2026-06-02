Novia de Cristian Castro es fan que conoció en Feria de San Marcos

Cristian Castro

dejó la soltería, una vez más; este fin de semana,, su nueva pareja, durante el concierto que ofreció en León, Guanajuato, cuando la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

para cantar a lado de él.El concierto del cantante en La Velaria, no sólo resultó un, sino que fue el show que eligió para dar a conocer que se ha vuelto a enamorar, esta vez, de una fanática, como reportó "" en su emisión de este martes.De acuerdo con el vespertino, Cristian habría conocido a sua inicios del mes pasado, cuando el 9 de mayo, se presentó en la, en Aguascalientes.Ríos habría viajado desdepara ver al cantante en vivo y, luego de tener la oportunidad de conocerse, "el Gallito feliz" habría sido quien dio el primer pasó, pidiéndole su número de teléfono para seguir en contacto.A casi un mes de los hechos, el cantante de "Azul" la, en donde cantaron algunos fragmentos juntos; también fueron captados en el camerino de Castro, mostrando elque existe.Su relación tiene lugar luego de que, el, se diera a conocer porque se encontraba en una, refiriéndose a él como su "novio".Sin embargo, dos semanas después el cantante negó que haya sostenido un noviazgo con la, aseveran que sólo se trataba de unaDías más tarde,lanzó el, que formará parte de sudiscográfica, en el que se le escucha cantar unas estrofas que, automáticamente, fueron asociadas a Castro, por parte de susEsto es lo que dice la canción:"Me dolió en el alma, cuando me enteré de tantas mentiras, no lo esconderé, te haces el muy hombre, te haces el valiente, pero todos saben que eres un corriente y, sigue bailando, por todos los bares, haciéndote el fuerte, ¿qué me va a importar?".Lee tambiénAhora en "", el cantante dijo dudar que fuera unapara él."En lade esa canción menciona algo como 'que se vaya a tomar' y yo no tomo, no creo que sea para mí y yo ni todo, menciona mucho que toma", señaló.