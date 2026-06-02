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Olga Sánchez Cordero anuncia retiro de la política en 2027

La diputada federal por Morena, Olga Sánchez Cordero, dejará la política al concluir la actual legislatura en agosto de 2027.

Por El Universal

Junio 02, 2026 05:59 p.m.
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Olga Sánchez Cordero anuncia retiro de la política en 2027
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- La diputada federal por Morena, Olga Sánchez Cordero, anunció que, al acabar la actual legislatura, el próximo 31 de agosto de 2027, se retirará de la política.

      Sánchez Cordero y su decisión de retiro

      En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, la magistrada en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a conocer que el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sabe acerca de su decisión.

      "Es mi coordinador, lo respeto, pero estamos teniendo visiones diferenciadas. Ya se lo había dicho desde ya tiempo. Le dije 'Mira Ricardo, yo me retiro en el 27'. Es una decisión tomada, terminando la legislatura", dijo.

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      Argumentos y planes futuros de Sánchez Cordero

      Sánchez Cordero argumentó cuestiones de edad, debido a que el siguiente año cumplirá 80 años. A pesar de que, además de su labor legislativa, es vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), expresó que "no sé qué voy a hacer".

      "Seguramente me dedicaré a hacer conferencias y a un tema estrictamente académico. Me había decidido desde hacía tiempo que esta era mi última función pública", concluyó.

      De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, Olga Sánchez Cordero, quien es licenciada en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha ocupado diferentes cargos públicos y en el sector privado. Algunos son:

      Secretaria de Gobernación: De 2018 a 2021

      Diputada local en el Congreso de la Ciudad de México: De 2016 a 2017

      Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: De 1995 a 2015.

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