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JNS anuncia que Bobo Producciones ya no las representará

La agrupación JNS concluye su asociación con Bobo Producciones para buscar autonomía.

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 03:18 p.m.
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JNS anuncia que Bobo Producciones ya no las representará
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      Angie Taddei, Melissa López y Regina Munguia dieron a conocer en un comunicado, publicado a través del Instagram, que su asociación con Bobo Producciones llegó a su conclusión, debido a que emprenderán un nuevo camino en que tienen la expectativa de tomar decisiones autónomas.


      "Hoy las JNS comenzamos una nueva etapa, un momento muy importante en nuestra carrera", expone, en primera instancia, el texto.

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      Y es que Angie, Mel, Re y Karla Díaz, quien formó parte del concepto por una década, hasta su salida en la primavera del 2024, fueron representadas por Bobo Producciones desde que Ari y Jack Borovoy, los directivos de la empresa, emprendieron el proyecto de los 90´s Pop Tour.
      De hecho, es uno de los únicos grupos que han participado en todas, y cada una, de las facetas, del 90's Pop Tour, desde su creación, en el 2017.
      A través del documento, la agrupación de pop, originada en 1994, exaltó su agradecimiento con Bobo Producciones, sugiriendo que la conclusión de la sociedad se debió, auténticamente, a un deseo de personalizar sus propuestas y eventos de eventual promoción y no por un problema con la empresa.
      "A Bobo Producciones agradecemos, con el corazón, los años compartidos, los proyectos realizados y su confianza en nosotras, está decisión representa un paso importante", señalaron "las Jotas".
      Dieron conocer, además, que ahora serán representadas por FORTINA, una agencia de representación comercial, de contrataciones y comunicación.
      "Seguimos por la misma pasión por la música, los escenarios y nuestro público y, ahora, con nuevos sueños, nuevos retos y una mirada puesta en el futuro que nos emociona", prosiguieron.
      Cabe destacar que, desde su primera etapa, conocida cono Jeans, las jóvenes, años después de su experiencia, expusieron, de forma pública, que su representante de aquel tiempo, Alejandro Sivent -padre de Paty Sirvent-, no impulsó al grupo de forma correcta, por lo que, algunas de ellas, llegaron a considerar que ese fue el motivo de que no alcanzaron un impacto internacional.

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