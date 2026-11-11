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Restaurante de Karol G llega a CDMX, dónde y cuándo abre

El menú incluye especialidades como Posta Cartagenera y cócteles temáticos en colaboración con chefs reconocidos.

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 03:14 p.m.
A
Restaurante de Karol G llega a CDMX, dónde y cuándo abre
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      La llegada de Karol G a la Ciudad de México no sólo sacudirá los escenarios con sus conciertos, sino que también traerá una sorpresa para los amantes del buen comer.


      Y es que la cantante colombiana complementará su visita con el restaurante Carolina Territorios, originario de Medellín, mediante una colaboración temporal con el restaurante de uno de los spots más famosos de la capital.

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      Desde ya te adelantamos que combinará lo mejor de la cocina tradicional colombiana con los sabores característicos de México. Aquí te decimos la fecha de apertura, ubicación y proceso de reserva.
      Su carta ha sido diseñada para fusionar las raíces colombianas de la intérprete de "Mañana será bonito" con especialidades locales, manteniendo los principios de la alta cocina.
      Para que te vayas dando una idea, aquí se podrá disfrutar una auténtica Posta Cartagenera, corte de carne cocinado a fuego lento durante 14 horas y servido con puré de tamarindo, vegetales rostizados y suero costeño tradicional.
      O bien, los chefs Emilio Valencia y Yeff Ávila, quienes han diseñado el menú de la colaboración, proponen otras especialidades como:
      Cucayo de pollo: Una preparación tradicional de arroz con pollo, chorizo a las brasas y plátano maduro.
      Lulada de pesca blanca: Pescado a la plancha bañado en salsa de lulo, cremoso de papa, caviar y toronja.
      Mazorca de chicharrón: panceta crujiente y maíz asado al carbón.
      Tartar de lomo al trapo: solomito cortado a cuchillo y ahumado a la leña.
      Taco Animal con papada de cerdo o Rib Eye con salsa de ajo chiltepín
      Short Rib: horneado 12 horas con tortillas de harina
      Y cócteles temáticos, como la Paloma Karol G o Ivonny Bonita
      Si además de amar la comida eres fan de la "Bichota", sin duda, en la carta encontrarás múltiples referencias y una explosión de sabores.
      La experiencia gastronómica será temporal y se instalará en un formato de pop-up, dentro del restaurante Animal St. Regis, con dirección Av. Paseo de la Reforma 439-Planta Baja, Cuauhtémoc, 06500, CDMX.
      Estas son las fechas y horarios en que abrirá:
      Viernes 13 de noviembre: de 12:00 a 02:00 horas del día siguiente
      Sábado 14 de noviembre: de 12:00 a 02:00 horas del día siguiente
      Domingo 15 de noviembre: de 12:00 a 00:00 horas
      Las reservaciones se hacen directamente en el sitio de OpenTable México. Toma en cuenta que para apartar el lugar se requiere un depósito de $1,800, independiente al número de visitantes.
      Dicho monto se repone en el consumo de alimentos y bebidas.

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