Fuerza Regida ofrece recompensa por recuperar 22 videos robados

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Fuerza Regida, sin duda uno de los grupos destacados dentro del movimiento tumbado, fue presunta víctima de robo, así lo dio a conocer su vocalista Jesús Ortiz Paz, quien hará hasta lo imposible para recuperar el material audiovisual.

Recompensa ofrecida por Fuerza Regida para recuperar videos robados

En un anuncio en sus redes sociales, está pidiendo la devolución de 22 videos de grabaciones de temas "en vivo" que le fueron robados al director del grupo y por ello ofreció una recompensa por los discos duros o las tarjetas de memoria que contienen el material.

Asimismo, dio la oportunidad a quien presuntamente sustrajo el material para devolverlo sin que se levante ninguna denuncia legal.

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Detalles del robo y declaraciones de Jesús Ortiz Paz

En el clip, JOP dijo que el grupo viajó a Ciudad de México para grabar un disco en vivo y videos que acompañarían 22 canciones.

Puntualizó que la música inédita de la agrupación de origen estadounidense está resguardada, pero el material visual para la producción "en vivo" fue sustraído cuando abrieron por la fuerza el automóvil del director del grupo, Miguel.

"Lo bueno que está la música, pero los videos ya no están", dijo JOP a sus seguidores. "Robaron las memorias y queremos que, si las tienen, por favor devuelvan las memorias. Nomás devuélvanos nuestras memorias que tienen los videos", enfatizó.

Incluso, hicieron el anuncio en sus historias de Instagram: "Si tiene alguna información, por favor, póngase en contacto con nosotros. Muchas gracias, mi gente", expresó el cantante a todos sus seguidores esperando contar con la devolución del material.

El dato

La grabación de la que piden su regreso corresponde a 22 canciones interpretadas en vivo durante una producción realizada en la CDMX.