Pasaportes con hiyab para mujeres musulmanas en México tras fallo de la SCJN

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- "¡Estoy muy feliz y agradezco de antemano a Allah por todas las bendiciones y por todo lo que nos ha dado!", expresó Ana María García al haber obtenido recientemente el primer pasaporte con hiyab, después de que desde 2023 batalló con este trámite en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y le negaban el documento por portar su velo en la cabeza.

Así como Ana María, Michelle logró hace unas semanas, por medio de un amparo y mucho trabajo de activismo, tramitar uno de los dos primeros pasaportes portando su hiyab, lo que abrió a las mujeres musulmanas en México la puerta para obtener este documento.

Bibiana Cruz, integrante de Marea Hiyab México, expresó que "no somos un problema de seguridad nacional", pues esta ha sido una razón que les han dado las autoridades para negarles el pasaporte con hiyab.

Contó que, de acuerdo con su experiencia, cuando una mujer musulmana realiza los trámites para sacar su pasaporte, hay dos frases que les dicen las personas funcionarias de Relaciones Exteriores: "Por seguridad nacional no pueden usar esta prenda" y "México es un país laico".

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La activista rechazó que una prenda las haga ser un "foco rojo" de seguridad, además de que no se pide "algo imposible", porque ya se acepta en varias partes del mundo.

"Para nosotras es un símbolo, es un acto de adoración, es un símbolo identitario, es una manera de vestir modestamente, es una manera de que se nos reconozca, porque nosotras no usamos ningún símbolo religioso. Entonces, el poder presentarnos con un hiyab dice quiénes somos. Tiene muchos significados y va más allá de una simple prenda.

"Para nosotras es muy importante poderlo portar porque lo estamos haciendo por convicción (...). Es una lucha que estamos teniendo porque no nada más queremos que abarque a las mujeres musulmanas, sino a otras personas que profesan otra fe y necesitan tener este derecho a la libertad de conciencia", dijo.

Para obtener un pasaporte ordinario, las personas mayores de edad deben cumplir con ciertos requisitos, como presentar dos fotografías tamaño pasaporte sin lentes, cabeza descubierta, de frente, a color con fondo blanco y que haya sido tomada hasta 30 días antes de presentar la solicitud de expedición, de acuerdo con el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje en su artículo 14.

Bibiana Cruz señaló, además, que el Reglamento de Pasaportes no está armonizado con la Constitución ni con los tratados internacionales, ya que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) permite el uso de prendas religiosas en estos documentos.

Tras la obtención de los pasaportes de Ana María y Michelle, reconoció que el proceso ha sido largo y cansado, mientras se espera la expedición en los próximos días de otro que lleva un trámite de cuatro años.

"Es muy fuerte y la verdad es que muchas mujeres no se animan a meter amparos porque el proceso es bastante largo, pero es la única manera de poder hacer como ruido y poder generar más jurisprudencias que nos favorezcan", dijo.

Mencionó que la comunidad musulmana en nuestro país es de alrededor de 30 mil personas, de las cuales 70% son mujeres: "Sí somos muchas las que queremos pasaporte, somos muchas las que queremos salir al extranjero".

En diciembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos asuntos promovidos por mujeres de Chihuahua y Ciudad de México que reclamaron que personal de las oficinas de pasaportes condicionaron la expedición de los documentos de identidad al retiro del velo islámico, a pesar de que esta prenda cubre únicamente la cabeza y no el rostro.

Las mujeres señalaron en ambos casos que el uso del hiyab constituye una obligación religiosa por la que se les impide descubrir su cabeza en público. Esto derivó en la negativa de completar el trámite y en la presentación de diversos recursos.

El pleno de la SCJN determinó que la vulneración a su libertad religiosa y el derecho a no ser discriminadas no provino directamente del artículo del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, sino de la interpretación rígida que realizó la autoridad al exigir, sin excepción, que toda persona aparezca con la cabeza descubierta, pese a que el uso del hiyab permite la plena identificación de las mujeres.

La SCJN concluyó que es posible armonizar la finalidad legítima de seguridad e identificación, prevista en el reglamento, con la protección de la libertad religiosa.

"Bajo este criterio, la regla general de fotografía con la cabeza descubierta sigue vigente, pero debe aplicarse de manera tal que, excepcionalmente, cuando una persona manifieste que debe portar una prenda o indumentaria religiosa que no impida su adecuada identificación —como el hiyab—, se le permita aparecer con ella en la fotografía del pasaporte.

"En consecuencia, se protegió a ambas mujeres y se ordenó expedir el documento de identidad, siempre que cumplan con los demás requisitos legales, permitiéndoles conservar el velo que exige su religión", destacó la Corte.

Bibiana Cruz aceptó que las mujeres musulmanas en territorio mexicano aún tienen retos pese a la aprobación de estos pasaportes: "Todavía falta que la Secretaría de Relaciones Exteriores concientice a todos sus empleados. La realidad es que ya que la Suprema Corte de Justicia emitió cinco jurisprudencias a favor de la libertad religiosa que nos viene favoreciendo a nosotras, aún hay muchas barreras".

A pesar de esta aprobación de la Suprema Corte, la integrante de Marea Hiyab México señaló que han comenzado a probar otras estrategias legales para que pueda ampliarse a más mujeres musulmanas.

Confió en que haya una armonización del Reglamento de Pasaportes con la Constitución y que el gobierno resuelva ante la política exterior feminista que se promueve desde la SRE.

"Falta esta interseccionalidad, sobre todo en la Secretaría de Relaciones Exteriores", dijo.

Dato

* 2 asuntos promovidos por mujeres de CDMX y Chihuahua fueron resueltos por la SCJN en diciembre.