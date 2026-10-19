Marco Antonio Solís abre la puerta a posible reencuentro de Los Bukis

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Marco Antonio Solís no descarta una futura reunión de Los Bukis. Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el cantautor dejó abierta la posibilidad de volver a compartir escenario con sus antiguos compañeros, aunque por ahora, no hay nada confirmado.

Marco Antonio Solís y la posibilidad de un reencuentro

"Sabrá Dios qué puede pasar", expresó al hablar sobre el futuro de la agrupación, una de las más emblemáticas de la música popular mexicana, cuyas canciones han acompañado a varias generaciones.

Mientras tanto, Los Bukis tienen dos presentaciones programadas en México para diciembre como parte de su gira de cierre de ciclo.

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Presentaciones programadas de Los Bukis en diciembre

La primera será el 12 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, mientras que la segunda se realizará el 19 de diciembre en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara.

Solís presentó en el FICM una versión remasterizada de "Cómo fui a enamorarme de ti", la película que protagonizaron en 1990 bajo la dirección de Sergio Olhovich.

El filme se ubica en el instante en que la agrupación está en la preparación de un nuevo disco. El vocalista se da cuenta que los sigue una fotógrafa (Lourdes Munguía) y piensa que es una conquista, pero en realidad es la hija de un industrial que desea apropiarse de las grabaciones del álbum.