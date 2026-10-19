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Diego Luna presenta Ceniza en la boca en Festival de Morelia

Ceniza en la boca narra la historia de una joven que viaja a España para reencontrarse con su madre, tema que Luna vivió personalmente.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 08:44 a.m.
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Diego Luna presenta Ceniza en la boca en Festival de Morelia
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      Diego Luna no lo piensa dos veces para hablar a detalle acerca de que el eje de "Ceniza en la boca", su más reciente película como director y que llegará a cines mexicanos el mes próximo, es la ausencia de madre, algo que él experimentó personalmente desde temprana edad.

      Diego Luna y la historia personal en Ceniza en la boca

      La película basada en la novela homónima de Brenda Navarro sigue a una joven de 21 años (Anna Díaz, "La cocina") quien viaja de México a España junto a su hermano menor para reunirse con su madre (Adriana Paz, "Emilia Pérez"), quien emigró años atrás en busca de un futuro mejor.

      "La pregunta es por qué te fuiste mamá y es ahí donde la historia se vuelve personal, fue donde dije: 'yo la puedo dirigir y me siento capaz de ponerla ahí'. Luego la película tiene muchas otras capas", señala el actor.

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      Presentación y proceso de filmación en Morelia

      En la vida real, Diego quedó huérfano de madre muy pequeño, quedando al cuidado de su padre, el escenógrafo Alejandro Luna, quien le "heredó" una familia cinematográfica y de la cual se siente tan orgulloso como agradecido.

      "El libro es una lectura que te atraviesa de todas formas, pero cuando comencé a preguntarme si había o no una película ahí, es que hay mucha. Pero para mí la película que se quedaba palpitando, ese cachito de historia era el de esta hija que crece con esta ausencia materna, con la narrativa de ese abandono", subrayó.

      "Ceniza en la boca", coproducida con Inna Payán, se presentó ayer en competencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia, siendo la primera vez que el charolastra y protagonista de la serie "Andor", está en ella.

      "Aquí decidimos iniciar este viaje hace cuatro años, presentarla aquí, ya entenderán lo que se siente", apunta.

      "Vengo de una estructura de entender el set como actor y cuando hay equipo y muchas cosas definidas, para mí es importante crear un espacio de seguridad para proponer, replantear y reaccionar, o sea, eso que no controlar lo que no puedes y propulsar a lo que sigue", apunta.

      Para "Ceniza en la boca" Diego Luna vio unas 200 candidatas para protagonizar la historia.

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