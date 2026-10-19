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Cultura

La producción de cine crece en México y exige más exhibición

El Festival Internacional de Cine y Creatividad de Los Cabos impulsa proyectos nacionales con mentorías y alianzas para distribución.

Por El Universal

Octubre 19, 2026 08:48 a.m.
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La producción de cine crece en México y exige más exhibición
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Aunque la industria cinematográfica mexicana atraviesa un periodo de crecimiento en inversión y producción audiovisual, conseguir espacios para exhibir las películas es uno de los principales desafíos para los realizadores nacionales.

      Festival Los Cabos impulsa el desarrollo audiovisual en México

      Así lo considera Paola Desentis Vía, directora general del Festival Internacional de Cine y Creatividad de Los Cabos, quien asegura que el país vive un momento favorable para el desarrollo de proyectos, impulsado por nuevas inversiones y mecanismos de apoyo a la producción.

      "Creo que la industria audiovisual está viviendo un renacimiento fuertísimo. Hay más inversión en desarrollo de producción audiovisual, estamos pasando por un momento en donde no nada más regresaron los incentivos a través de un cash rebate (o reembolso en efectivo) que hace que el mundo entero quiera filmar", expresó Desentis Vía en entrevista con EL UNIVERSAL.

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      Sin embargo, producir una película no garantiza que encuentre un público. Ante este panorama, festivales como Los Cabos, que durante 13 ediciones ha sido punto de encuentro entre cineastas mexicanos y la industria internacional, buscan ampliar su papel más allá de las proyecciones.

      Fondo Fílmico Gabriel Figueroa y alianzas para distribución

      Una de sus iniciativas es el Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, que reúne a cinco proyectos en etapa de posproducción para recibir mentorías por tres días y apoyos en especie de profesionales de la industria, con el fin de facilitar su desarrollo y posterior circulación.

      "Subimos a un partner en el Fondo Fílmico para que diera un patrocinio de distribución a los seleccionados, esa es nuestra aportación a distribución. Hicimos una alianza con Cinépolis, porque nuestra conversación es lograr que las películas que van a pasar por nuestras manos tengan más exhibición", detalló la ejecutiva.

      Incentivos a producciones

      El Festival también busca acuerdos con la Cineteca Nacional y encuentros cinematográficos internacionales para que las producciones seleccionadas, particularmente los documentales de "La Baja inspira", puedan proyectarse fuera de Los Cabos.

      Aunque Desentis Vía reconoce que todavía no cuentan con un programa robusto de distribución, considera que estas acciones ayudan a que los proyectos alarguen su recorrido.

      "Creo que eso es lo que le da valor a una película hecha, que no se quede en una computadora", señaló.

      La directora también considera que el crecimiento de la producción nacional exige más espacios para acercar las películas a los espectadores.

      La edición 14 del Festival Internacional de Cine y Creatividad de Los Cabos se realizará del 9 al 13 de diciembre de 2026, con una programación que integrará cine, música y animación bajo el concepto Beyond the Screen.

      Se exhibirán 15 documentales con temas de biodiversidad peninsular.

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