GAEL GARCÍA BERNAL REVIVE A KAFKA
EL reconocido actor mexicano Gael García Bernal se aventuró al mundo de los audiolibros, al producir y narrar la historia de Gregorio Samsa, protagonista de la clásica novela de Frank Kafka ‘La metamorfosis’, un nuevo y distinto reto al de la actuación y el doblaje.
En entrevista este miércoles con EFE, durante su visita a la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara para presentar este proyecto, el actor dijo que la ficción sonora fue un escenario distinto donde pudo mostrar técnica teatral y vocal, riesgo artístico y mucha libertad y creatividad.
“No hay un viaje consciente de qué es lo que tengo que hacer distinto para una narración o para algo en audio, pero el medio sí te condiciona a ciertas cosas, de ahí nace la creatividad, de ahí nace el juego, de ahí nace esa parte natural de la actuación”, explicó.
García Bernal no sólo prestó su voz, sino que ‘La corriente del golfo’, la productora que fundó junto a su amigo y también actor Diego Luna, se unió a la empresa Audible para crear el audiolibro ‘La metamorfosis’ y la radionovela sobre Hilde Krüger, la historia real de una actriz alemana convertida en espía en el México de la década de los años 40 del siglo XX.
