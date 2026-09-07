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Gala Montes entra a "La casa de los famosos"; Flor Vigna queda eliminada

La quinta gala estuvo marcada por el ingreso de exhabitantes, reclamos y enfrentamientos entre los concursantes

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 07:23 a.m.
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Gala Montes entra a "La casa de los famosos"; Flor Vigna queda eliminada
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      Si hay algo que domingo a domingo "La casa de los famosos México" deja algo claro es que las reglas cambian y las sorpresas abundan.

      Esa noche, la quinta gala de eliminación, inició de una manera diferente, con el ingreso de Alexis Ayala, Apio Quijano, Ricardo Peralta y Dalilah Polanco para el primer "congelados" de esta temporada.

      Pero ninguno de los exhabitantes llegó para llevar mensajes de amor y buena vibra; sino para hacer un fuerte llamado de atención, abrirle los ojos respecto al juego, compartirles un poco de lo que el público piensa y aclararles lo que es dar contenido sin necesidad de violencia.

      Los momentos de tensión no terminaron ahí, Mariana y Gema protagonizaron uno más durante el enfrentamiento. Y es que la exOV7 le reclamó a la villana por haberla insultado, mientras que ésta última la confrontó por haberla "minimizado" solo a una cara bonita.

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      Por su parte, y después de todo el conflicto que atravesaron en estas últimas semanas, Flor por fin puso un alto al plantarse frente a Ese Pérez para decirle "quiero que te vayas de la casa".

      La segunda sorpresa de la noche, y como lo habían estado anunciando durante toda la gala, un nuevo integrante se sumó a la temporada: Gala Montes, lo que dejó en shock en toda la casa.

      Al final, y de lo que se trataba esta emisión, Flor Vigna se despidió para siempre y quedó fuera de la carrera por los cuatro millones de pesos.

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