Garbage ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

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La banda estadounidense Garbage llegará gratis al Zócalo de la Ciudad de México el próximo 14 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas.

Detalles confirmados

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó la realización de un concierto masivo y gratuito en la Plaza de la Constitución, que reunirá a distintas generaciones de fanáticos en el centro histórico.

Este acontecimiento es uno de los espectáculos internacionales más esperados en el espacio público de la capital, ofreciendo un recorrido sin costo por los temas más emblemáticos de la agrupación.

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¿Quiénes integran Garbage y qué los distingue?

Garbage es una agrupación de rock alternativo formada en 1993 en Madison, Wisconsin, integrada por la cantante escocesa Shirley Manson y los músicos estadounidenses Duke Erikson, Steve Marker y Butch Vig.

Butch Vig es reconocido mundialmente por haber producido el álbum "Nevermind" de Nirvana. La banda ha vendido más de 17 millones de discos y destaca por fusionar rock con bases electrónicas, trip-hop y melodías pop.

Impacto y antecedentes recientes

Durante su presentación en el festival Tecate Pa'l Norte en abril de 2025, Shirley Manson expresó su respaldo a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, manifestando: "Amamos a su nueva presidenta, Claudia Sheinbaum... nos gustaría ver más mujeres en el gobierno".

Según la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), Garbage cuenta con éxitos internacionales como "Only Happy When It Rains", "Stupid Girl", "Queer", "Vow", "Push It", "Special", "I Think I'm Paranoid" y "#1 Crush".

El repertorio del concierto en el Zócalo repasará estas canciones que abarcan más de tres décadas, prometiendo una experiencia memorable para los asistentes.