Mattel lanza muñeca Barbie inspirada en Céline Dion

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Mattel presentó recientemente su nueva muñeca Barbie coleccionable, inspirada en la cantante canadiense de 58 años Céline Dion, conocida por interpretar el popular tema musical "My Heart Will Go On" de la cinta "Titanic".

Muñeca Barbie de Céline Dion: diseño y detalles

La figura de colección pertenece a la línea Barbie Signature de Mattel, que reúne ediciones especiales dirigidas a fanáticos y coleccionistas adultos. Estos modelos suelen incluir un soporte transparente y un certificado de autenticidad.

Con este lanzamiento, la marca, enfocada en el diseño y distribución de juguetes, conmemora la aparición de la cantante en la ceremonia de la entrega de premios Óscar de 1998, donde interpretó su éxito "My Heart Will Go On" de la película de 1997, dirigida por el cineasta James Cameron e interpretada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

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Inspiración y creación de la muñeca

Para el diseño estético de la figura, el equipo creativo de Mattel tomó como inspiración el largo vestido de cuello alto y manga larga en un intenso color azul océano utilizado por la artista en los premios de cine y creado por el diseñador Michael Kors.

Además, sobre su cuello lleva una réplica del collar de diamante azul ficticio en forma de corazón, llamado La Coeur de la Mer "Corazón del Océano", que se puede ver en la película y que se convirtió en una de las joyas más emblemáticas y símbolos más románticos de la historia del cine.

La muñeca fue elaborada por la diseñadora de productos y de moda de Mattel Suim Noh, quien ha participado en la creación de figuras de Barbie desde hace más de 16 años, con muñecas para las líneas de Doctor Who y Ted Lasso.

Cabe señalar que, la muñeca no se sostiene sola, por lo que incluye un soporte especial. La figura puede comprarse a través de la plataforma de Mattel Creations, por un precio de mil 300 pesos mexicanos.

Desde el 14 de octubre de 2026 a las 10:00 horas y hasta el 15 de octubre de 2026 a las 9:59 horas, solo los miembros del Club Barbie 59 podrán comprar esta muñeca en MattelCreations.com, hasta agotar existencias. Posteriormente, la reservación será para el público en general.

"Es un verdadero honor unirme al legado de Barbie con una muñeca inspirada en uno de los momentos más significativos de mi carrera", señaló en un comunicado la intérprete. "Espero que esta muñeca inspire a todos a expresarse con confianza, a perseguir sus sueños y a creer en el poder de su propia voz".

Este lanzamiento llega luego de que a principios del mes de septiembre la cantante regresara a los escenarios tras seis años de ausencia, debido a una enfermedad neurológica incurable que reveló a finales de 2022, conocida como síndrome de la persona rígida.

Durante su regreso, la cantante inició una serie de conciertos con entradas agotadas en el Plenitude Arena de París el 12 de septiembre, de acuerdo con Variety.