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Victoria Ruffo responde a anécdotas de su nuera Paola Dalay

Victoria Ruffo negó las versiones de Paola Dalay y evitó comentar sobre rumores de separación con José Eduardo.

Por El Universal

Octubre 15, 2026 06:15 p.m.
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      Victoria Ruffo reaccionó entre risas a la historia que Paola Dalay contó sobre la primera cena que compartieron y negó la versión de su nuera.


      La pareja de José Eduardo Derbez recordó, durante el podcast "Mixologando", creado por el actor, cómo fueron sus primeros encuentros con la actriz. En particular, relató dos momentos en los que, según su versión, Ruffo hizo comentarios sobre su forma de vestir y maquillarse.

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      Dalay contó que a la primera reunión acudió acompañada de una amiga y que eligió su ropa con cuidado: "Yo iba lo mejor vestida posible, de que pantalón de vestir, camisa y las camisas se usan normalmente con dos botones abiertos. Tampoco exageré", recordó.
      La creadora de contenido reconoció que la camisa le quedaba un poco ajustada, pero consideró que no se veía mal. Aunque aseguró que Ruffo se portó muy amable, relató que, cuando se sentó a la mesa, la actriz le preguntó: "¿No había más tela para la camisa?".
      Según Dalay, el comentario la sorprendió, pues interpretó que Ruffo se refería al escote de su blusa.
      En otro momento, José Eduardo recordó que su madre también llegó a hacer comentarios sobre el maquillaje de Paola, por lo que la creadora de contenido añadió que durante una visita en la que ella solo llevaba maquillaje en los ojos, la actriz le preguntó si estaba enferma.
      "Yo (respondí) no, no, estoy muy bien, ¿por qué?", recordó Dalay. De acuerdo con su relato, Ruffo le dijo que se veía muy pálida y le sugirió ponerse un poco de color en los labios.
      Paola fue al tocador y se aplicó un labial rojo, pero, cuando regresó, la actriz le habría preguntado: "¿Por qué te maquillas tanto los labios?".
      José Eduardo explicó que su mamá era celosa, aunque destacó que también recibió a Paola con cariño cuando supo que Dalay estaba embarazada de Tessa.
      Sin embargo, al ser cuestionada por la prensa sobre las declaraciones de su nuera, Ruffo reaccionó riendo y negó lo contado: "Válgame Dios, puras mentiras, eh, puras mentiras".
      La actriz señaló que no había visto el programa. Además, ante los rumores de una supuesta separación entre Paola Dalay y José Eduardo, indicó que ese era un asunto de la pareja.

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