Isabel Allende gana Premio Planeta 2023 con novela histórica

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Barcelona, 15 oct (EFE).- La ganadora del Premio Planeta, Isabel Allende, ha tildado de "convulso" el momento que se vive en todo el mundo de "cierta" vuelta a los totalitarismos y ha lamentado la "mala memoria" de aquellos que hoy "tienden a idealizar a los caudillos".

Isabel Allende critica totalitarismos actuales

Allende, que se ha alzado con el 75 Premio Planeta de novela, dotado con un millón de euros, con 'La hora ante del alba', ha regresado en su nueva novela al "universo de 'La Casa de los espíritus'" con la historia de la nieta de Clara, Alba, que vivirá y sufrirá la dictadura chilena.

"Yo ahora vivo en EEUU y veo como la gente aplaude a un personaje como Trump (...) Sin embargo, mi situación no es tan grave porque si tuviera que irme en algún momento, como me fui entonces, ya no tengo niños pequeños que poner en riesgo y además tengo muchos más recursos", ha dicho.

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Allende ha apuntado que ella, a sus 84 años, ha vivido lo suficiente como para saber que "todo cambia" y que los tiempos "son cíclicos" y "las dictaduras vienen y van".

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Más allá, preguntada por la prensa sobre qué cree que pensaría Salvador Allende si pudiera ver de algún modo el contexto actual en el mundo, ha dicho que "seguramente estaría contento de saber que no todo lo que sembró se perdió".

Ante todo esto, la autora ha defendido que "la literatura cumple un papel muy importante". "Nos recuerda el pasado. Nos une. Nos comunicamos y nos conectamos a través de los libros (...) y la literatura nos da espacio y tiempo para analizar la situación".

Allende ha avanzado que Alba, su joven protagonista, sufre torturas y violaciones en su historia, pero ha explicado que la novela también habla de sus ganas de salvar a los demás y de ser cronista de su tiempo convulso.

Preguntada sobre qué la hecho presentarse a estas alturas al Planeta, Allende ha hablado del "prestigio" de un premio que es como "el Nobel" y "el más importante galardón de la lengua española".

"A estas alturas, además, ya no tengo nada que perder", ha bromeado, tras contar que le animaron tanto su agente como su marido -mi "tercer y último"- a presentarse al Planeta.

Luz Ventura era el seudónimo elegido por la escritora para enviar su original, que llevaba el título 'Los que faltan'.

Allende ha recibido el galardón de la mano del rey Felipe VI en una gala de entrega en el que ha sido elegida finalista el valenciano Sergio Hernández con la novela 'La añoranza'.

Hasta 1.424 se habían presentado en esta edición al premio, cuyo jurado conformaban este año Paloma Sánchez Garnica, Javier Sierra, Carmen Posadas, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner y Belén López.