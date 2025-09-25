logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTAS JUGADORAS

Fotogalería

EXPERTAS JUGADORAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

GHOST CANCELA CONCIERTO

Por El Universal

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
GHOST CANCELA CONCIERTO

Este lunes, cientos de fanáticos de la banda de heavy metal, Ghost, se congregaron en el Palacio de los Deportes, en lo que sería el primero de los tres shows en la Ciudad de México que se tenían planeados, sin embargo, el concierto fue cancelado repentinamente a pocos minutos de la hora de inicio.

La decepción entre las personas que ya se encontraban en el venue, se hizo presente después de que por redes sociales se publicara un comunicado diciendo que los músicos tomaron la decisión de cancelar debido a que Tobias Forge, líder de la agrupación, presentó un serio cuadro de intoxicación.

Ante la amarga experiencia que vivieron los asistentes, en redes sociales como Facebook y X se desató una épica ola de memes que se llevaron las risas de la noche. 

Al enterarse del motivo de la cancelación del show, los usuarios rápidamente sacaron varias teorías sobre la comida que presuntamente degustaron en la ciudad. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MUERE MICHORENA MÚSICO DE THREE SOULS IN MY MIND
MUERE MICHORENA MÚSICO DE THREE SOULS IN MY MIND

MUERE MICHORENA MÚSICO DE THREE SOULS IN MY MIND

SLP

El Universal

FERNANDO EIMBCKE PRESENTA EN SAN SEBASTIÁN ‘OLMO’
FERNANDO EIMBCKE PRESENTA EN SAN SEBASTIÁN ‘OLMO’

FERNANDO EIMBCKE PRESENTA EN SAN SEBASTIÁN ‘OLMO’

SLP

EFE

GHOST CANCELA CONCIERTO
GHOST CANCELA CONCIERTO

GHOST CANCELA CONCIERTO

SLP

El Universal

PANTEÓN ROCOCÓ CELEBRA 30 AÑOS DE TRAYECTORIA
PANTEÓN ROCOCÓ CELEBRA 30 AÑOS DE TRAYECTORIA

PANTEÓN ROCOCÓ CELEBRA 30 AÑOS DE TRAYECTORIA

SLP

EFE