GHOST CANCELA CONCIERTO

Este lunes, cientos de fanáticos de la banda de heavy metal, Ghost, se congregaron en el Palacio de los Deportes, en lo que sería el primero de los tres shows en la Ciudad de México que se tenían planeados, sin embargo, el concierto fue cancelado repentinamente a pocos minutos de la hora de inicio.

La decepción entre las personas que ya se encontraban en el venue, se hizo presente después de que por redes sociales se publicara un comunicado diciendo que los músicos tomaron la decisión de cancelar debido a que Tobias Forge, líder de la agrupación, presentó un serio cuadro de intoxicación.

Ante la amarga experiencia que vivieron los asistentes, en redes sociales como Facebook y X se desató una épica ola de memes que se llevaron las risas de la noche.

Al enterarse del motivo de la cancelación del show, los usuarios rápidamente sacaron varias teorías sobre la comida que presuntamente degustaron en la ciudad.

