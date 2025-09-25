logo pulso
PANTEÓN ROCOCÓ CELEBRA 30 AÑOS DE TRAYECTORIA

Por EFE

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
PANTEÓN ROCOCÓ CELEBRA 30 AÑOS DE TRAYECTORIA

AUNQUE LA BANDA MEXICANA PANTEÓN ROCOCÓ HA SALIDO DE GIRA DE MANERA CONSTANTE EN MÉXICO, SUDAMÉRICA, ESTADOS UNIDOS Y EUROPA, ESE NO ERA SU SUEÑO HACE 30 AÑOS, CUANDO ESTABAN EN VÍAS DE FUNDARSE, EN 1995. LO ÚNICO QUE QUERÍAN ERA “PASARLA BIEN EN UN CUARTO DE ENSAYO”, UN OBJETIVO QUE HAN ALCANZADO Y UNA DE SUS CLAVES PARA MANTENERSE POR TRES DÉCADAS EN LA ESCENA. ESTE 25 DE SEPTIEMBRE LANZAN SU DÉCIMO DISCO “SONORO”Y REPROGRAMAN SU GIRA ‘SONIDO ROCOCÓ’ CON LA QUE PLANEAN FESTEJAR EN CASA SUS TRES DÉCADAS.

