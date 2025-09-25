logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTAS JUGADORAS

Fotogalería

EXPERTAS JUGADORAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

FERNANDO EIMBCKE PRESENTA EN SAN SEBASTIÁN ‘OLMO’

Por EFE

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
FERNANDO EIMBCKE PRESENTA EN SAN SEBASTIÁN ‘OLMO’

El director mexicano Fernando Eimbcke presentó este miércoles en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián su película ‘Olmo’, una historia fronteriza que plantea el fenómeno de la migración desde el punto de vista de las segundas generaciones y reflexiona sobre el peso de la enfermedad para los distintos miembros de una familia.

     ‘Olmo’, estrenada en la sección Panorama de la Berlinale y ahora en Horizontes Latinos de San Sebastián, relata la historia de una familia a través de la mirada de un adolescente de 14 años a finales de los años 70.

     Además de con ‘Olmo’, Eimbcke tiene doble presencia en el certamen porque también presenta en la sección WIP Latam el work in progress, cuyo objetivo es fomentar la producción de cine latinoamericano y apoyar la finalización de películas en fase de postproducción, su próximo proyecto, ‘Moscas’ (‘Flies’).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

MUERE MICHORENA MÚSICO DE THREE SOULS IN MY MIND
MUERE MICHORENA MÚSICO DE THREE SOULS IN MY MIND

MUERE MICHORENA MÚSICO DE THREE SOULS IN MY MIND

SLP

El Universal

FERNANDO EIMBCKE PRESENTA EN SAN SEBASTIÁN ‘OLMO’
FERNANDO EIMBCKE PRESENTA EN SAN SEBASTIÁN ‘OLMO’

FERNANDO EIMBCKE PRESENTA EN SAN SEBASTIÁN ‘OLMO’

SLP

EFE

GHOST CANCELA CONCIERTO
GHOST CANCELA CONCIERTO

GHOST CANCELA CONCIERTO

SLP

El Universal

PANTEÓN ROCOCÓ CELEBRA 30 AÑOS DE TRAYECTORIA
PANTEÓN ROCOCÓ CELEBRA 30 AÑOS DE TRAYECTORIA

PANTEÓN ROCOCÓ CELEBRA 30 AÑOS DE TRAYECTORIA

SLP

EFE