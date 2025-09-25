FERNANDO EIMBCKE PRESENTA EN SAN SEBASTIÁN ‘OLMO’

El director mexicano Fernando Eimbcke presentó este miércoles en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián su película ‘Olmo’, una historia fronteriza que plantea el fenómeno de la migración desde el punto de vista de las segundas generaciones y reflexiona sobre el peso de la enfermedad para los distintos miembros de una familia.

‘Olmo’, estrenada en la sección Panorama de la Berlinale y ahora en Horizontes Latinos de San Sebastián, relata la historia de una familia a través de la mirada de un adolescente de 14 años a finales de los años 70.

Además de con ‘Olmo’, Eimbcke tiene doble presencia en el certamen porque también presenta en la sección WIP Latam el work in progress, cuyo objetivo es fomentar la producción de cine latinoamericano y apoyar la finalización de películas en fase de postproducción, su próximo proyecto, ‘Moscas’ (‘Flies’).