Presume gobierno baja de homicidios dolosos en 2026

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) presumió las cifras presentadas en la mañanera del gobierno federal, donde se informó que la entidad se mantiene en el primer lugar en reducción de homicidios dolosos.

Durante la conferencia matutina encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentaron los resultados nacionales en materia de seguridad, donde San Luis Potosí registró una disminución del 81.7 por ciento durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Homicidios bajaron 48% de septiembre del 2024 a junio 2026



La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción de homicidios dolosos es de 48%.

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En su conferencia mañanera de este martes 14 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que esa cifra significa que cada día de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024.

"Junio de 2026 tuvo, prácticamente, la mitad o casi la mitad de los homicidios que septiembre de 2024. (...). Más allá del número, presenta vida salvada, representa vidas que no se perdieron; 41 vidas que no fallecieron en junio de 2026 frente a septiembre 2024", dijo.

Señaló también que los delitos de alto impacto muestran una reducción "muy significativa".

La titular del Ejecutivo federal destacó los cuatro ejes de la estrategia de seguridad: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; inteligencia e investigación; y la coordinación.