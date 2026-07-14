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EMMA CORONEL CAUSA REVUELO EN FESTIVAL BÉLICO

Por El Universal

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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EMMA CORONEL CAUSA REVUELO EN FESTIVAL BÉLICO
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      Emma Coronel captó nuevamente la atención pública internacional al debutar en la escena de los espectáculos musicales en EU. 

      La noche de este domingo 12 de julio, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán subió al escenario del festival BelicoFest, celebrado en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. Ante una multitud de miles de personas, Coronel tomó el micrófono para dirigirse de manera directa a los asistentes, "¿Como está la gente de México? ¿cómo está mi gente de Sinaloa, Durango, Michoacán, Jalisco y Guerrero?..." expresó la exmodelo según constatan las grabaciones del evento difundidas en plataformas digitales.

      La participación de Coronel (quien actualmente se desempeña como modelo e influencer) no fue un acto imprevisto. Días antes del espectáculo, anunció mediante sus cuentas oficiales que asistiría en calidad de invitada VIP.

      Durante el festival, estuvo acompañada por su amiga y defensora legal, Mariel Colón. Ambas portaron vestuarios exclusivos confeccionados por la firma April Black Diamond, la misma marca de alta costura que vistió a Coronel durante su participación en la Semana de la Moda de Milán en 2024.

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      El evento musical estuvo marcado por la interpretación de temas que aluden directamente a las operaciones de los grupos delictivos, incluyendo armas, vehículos de lujo y tácticas del crimen organizado.

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