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Marcas retiran su publicidad de "Ventaneando"

Pedro Sola ofreció disculpa tras críticas por sugerir envenenar perros en espacios públicos.

Por El Universal

Julio 14, 2026 09:30 a.m.
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Marcas retiran su publicidad de Ventaneando
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      Las reacciones por las declaraciones de Pedro Sola sobre los perros continúan. Ahora, varias marcas anunciaron que retirarán su publicidad de "Ventaneando", el programa de TV Azteca donde el conductor emitió los comentarios que desataron una ola de críticas en redes sociales.

      Mondelez International retira publicidad de Ventaneando

      Se trata de Panditas, Clorets, Halls y Trident, marcas pertenecientes a la empresa multinacional Mondelez International, las cuales difundieron un comunicado a través de Instagram para fijar su postura y deslindarse de las opiniones expresadas durante la emisión, las cuales incitan al maltrato animal.

      "Los momentos de alegría y conexión que buscamos generar con Clorets deben construirse siempre sobre el respeto y la empatía. Reprobamos cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales. Las mascotas son parte de la familia para millones de mexicanos y merecen ser tratadas con dignidad y respeto", señaló la empresa.

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      En el mismo mensaje, la compañía dejó claro que las declaraciones del conductor no representan los valores de sus marcas.

      "Las declaraciones recientes emitidas en televisión son responsabilidad exclusiva de quien las expresó y no reflejan, bajo ninguna circunstancia, los valores ni principios de nuestra marca. Por ello, nos deslindamos de dichas opiniones y hemos tomado la decisión de retirar nuestra pauta publicitaria del programa en cuestión. Mantenemos firme nuestro compromiso con el bienestar, la inclusión y la responsabilidad en cada una de nuestras acciones", indicó.

      Controversia y disculpa de Pedro Sola

      La decisión se da después de que Pedro Sola generó controversia por expresar que, en ocasiones, le daban ganas de poner comida envenenada a los perros que se encontraban en restaurantes o espacios públicos, declaraciones por las que al día siguiente ofreció una disculpa al aire leída en el celular, algo que para muchos no lo ayudó mucho, al contrario.

      El conductor de 79 años reconoció que se equivocó al hacer esos comentarios, aseguró que habló sin pensar y expresó su arrepentimiento, además de reiterar que no está a favor del maltrato animal.

      Pese a la disculpa, la polémica continúa y ahora ya tuvo consecuencias comerciales con la decisión de Mondelez International de retirar la publicidad de sus marcas del programa, además de que cada vez se suman más famosos en contra del conductor, entre ellos Susana Zabaleta, quien llama a Pedrito a cuidarse de homófobos.

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