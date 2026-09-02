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Lara Campos cierra gira en Bogotá con mensaje a niños afectados

La gira incluyó México, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia con presentaciones agotadas.

Por El Universal

Septiembre 02, 2026 03:50 p.m.
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Lara Campos cierra gira en Bogotá con mensaje a niños afectados
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      Lara Campos despidió su gira con sentimientos encontrados: la emoción de haber visitado varios sitios de Latinoamérica y la tristeza de saber lo que vivieron los niños de Colombia, en agosto, y de Venezuela, en junio, con los recientes sismos que azotaron sus países y que costaron la vida de más de 320 y de 6 mil 400 personas, respectivamente.


      Para esos pequeños que perdieron familia, mascotas u hogares, Lara tuvo un mensaje de aliento durante su presentación en la Movistar Arena de Bogotá, donde cerró su tour que, de acuerdo a su personal, registró sold out. A los niños les expresó su solidaridad y esperanza, y les dedicó la canción "Que canten los niños", de José Luis Perales.

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      "Cuando me enteré la verdad es que me puse muy triste. Es muy feo que a veces los niños y las familias tengan que pasar por estas situaciones que no podemos controlar. Yo les quiero mandar un abrazo muy fuerte. Sé que en este momento puede dar miedo, pero quiero que sepan que les mando un abrazo enorme, con mucho cariño, todo mi apoyo siempre", dice Lara en entrevista vía WhatsApp antes de abordar el avión de regreso a México.
      "También me dio mucho gusto saber que había muchos niños en el concierto que estuvieron en la zona del temblor. Me da gusto hacerles un momento ameno y hacerles olvidarse a veces de las preocupaciones y que los papás vuelvan a sentirse niños y a disfrutar".
      La gira "El show de Lara Campos" incluyó México, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia, un hecho que aún no puede creer la pequeña influencer de 14 años con 1.2 millones de seguidores en IG y 2.7 millones en Tik Tok.
      "Estuvo increíble, yo la pasé muy bien y también vi que todos los niños lo disfrutaron tanto como yo. Los vi bailando, súper animados, y eso es lo hermoso de hacer shows en vivo, que cada uno es diferente pero todos son muy emocionantes y muy hermosos. Espero se hayan divertido".
      Pero el año aún no termina. Este sábado 5 de septiembre Lara estrenará la canción "La fiesta de René y galleta" y concluirá con "una sorpresa" que alista para finales de este 2026 en México.
      "Va a ser un show muy muy hermoso".
      Si bien Lara recibe clases particulares, debido a sus giras y compromisos artísticos, reconoce que estudiar es primordial como parte de su formación, tanto para ella como para los millones de niños mexicanos que esta semana regresaron a la escuela.
      "La verdad que voy muy bien, voy en el año que tengo que ir (secundaria). Obviamente sigo con mis estudios, que son igual de importantes que mi carrera. Yo les deseo a todos los niños que hayan pasado un lindo inicio de clases, que le echen muchísimas ganas, que nunca dejen de estudiar; es algo muy importante siempre prepararse en la escuela y en lo que sea que hagan. Yo sigo preparándome con clases de canto, de piano y de baile que, además, me encantan y lo disfruto".

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